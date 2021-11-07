الرحلة الـ 43 خرجت من مخيم الهول

واستكمالاً لتنفيذ قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الصادر في الـ 10 من تشرين الأول 2020، خرجت اليوم دفعة جديدة من أهالي شمال وشرق سوريا الراغبين بالخروج من مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويقضي قرار الإدارة الذاتية الصادر تسيير رحلات للراغبين بالخروج من مخيم الهول، والعودة إلى ديارهم، ممن هم من أهالي منطقة شمال وشرق سوريا، بعد تحريرها من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بناء على الاجتماع الذي عقدته الإدارة مع مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية، في الـ 5 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2020 الماضي.

وضمت الرحلة 194 شخصاً بين نساء وأطفال، ضمن 46 أسرة من أهالي الريف الشرقي والشمالي والغربي لمدينة دير الزور.

وأفاد مراسلنا من مخيم الهول بأن عملية إخراج الأسر وتسيير الرحلة تمت وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوى الأمن الداخلي وقوات حراسة المخيم، بعد التأكد من ثبوتياتهم الشخصية.

وأكد أن عدد الذين خرجوا منذ قرار الإدارة الذاتية وصل إلى 8690 شخصاً، ضمن 2314 أسرة، من أهالي منطقة شمال وشرق سوريا، عبر 43 رحلة.

ويعدّ مخيم الهول من أكبر المخيمات في شمال وشرق سوريا، والأخطر من بين المخيمات في العالم، لضمّه أسر مرتزقة داعش.

(كروب/ أ م)

ANHA