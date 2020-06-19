الرئيسية المشتركة للبيت الإيزيدي :الهجمات التركية هي امتداد للفرمانات العثمانية׳

بيّنت الرئيسة المشتركة للبيت الايزيدي في إقليم الجزيرة ليلى إبراهيم أن الهدف من الهجمات الأخيرة لجيش الاحتلال التركي على مناطق حق الدفاع المشروع ومخيم مخمور وشنكال بشكل خاص زعزعة الأمن والاستقرار في شنكال وحرمانه من حقوقه المشروعة في الحياة.

وأكدت ليلى إبراهيم أن هجمات الدولة التركية ليست بجديدة وإنما هي امتداد لسلسلة الهجمات ضد الشعب الإيزيدي منذ مئات السنين، وقالت: "اليوم أردوغان يستكمل ما عجز عنه أجداده العثمانيون، وحليفته داعش بإبادة الشعب الايزيدي".

تركية تستهدف شعباً أعزل ومسالماً

الرئيسة المشتركة للبيت الايزيدي في إقليم الجزيرة أشارت إلى أن شعب شنكال يعيش على أرضه ولم يطلق يوما طلقة باتجاه أحد، وفي المقابل تقوم تركيا بقصف هذا الشعب، في محاولة لإنهاء وجوده على أرضه، على الرغم من أنه مازال يعاني من هجمات حليفته داعش التي شنت هجمات على شنكال عام 2014.

وأوضحت ليلى ابراهيم أن الدولة التركية تعادي كافة شعوب المنطقة من الكرد والعرب والسريان، وقالت: "تركيا تستهدف الشعب الإيزيدي لأنها مدركة بأن الشعب الايزيدي هو أصل ثقافة الشعب الكردي لذلك تحاول النيل منه".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالخروج عن صمتها تجاه جرائم وهجمات جيش الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة، وبينت أن صمتها هو بمثابة الموافقة على قتل شعب عريق ومسالم.

(أ ب)

ANHA