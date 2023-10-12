الرئيسي وولي العهد السعودي يبحثان ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأربعاء، في أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين منذ اتفاق توسطت فيه الصين بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن رئيسي وولي العهد السعودي ناقشا "ضرورة إنهاء جرائم الحرب ضد فلسطين".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي أكد من جانبه أن "المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري".

وأضافت الوكالة أن ولي العهد شدد على "موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين".

وشدد الأمير السعودي على "موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات في آذار، بموجب اتفاق توسطت فيه الصين بعد عداء استمر سبع سنوات، وهدد الاستقرار والأمن في الخليج، وساعد في تأجيج صراعات في الشرق الأوسط، من اليمن إلى سوريا.

( س ع)