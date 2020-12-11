الرئيسة التنفيذية لشركة Child Focus: المُهجّرون قسرًا يعيشون مأساة حقيقية

وجاءت تصريحات الرئيسة التنفيذية لشركة Child Focus لدعم ووقاية الأطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسيًّا، هايدي دي باولو، لوكالتنا، على هامش زيارتها إلى مناطق شمال وشرق سوريا، برفقة وفد حكومي بلجيكي، وصل إلى المنطقة الجمعة الفائت.

وضم الوفد الذي زار مناطق شمال وشرق سوريا "عضوي البرلمان الاتحادي البلجيكي جورج دالماني، وكوين ميتسو، مدير الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب فيليب فانستيتكيستي، وعضوة الرابطة رودي ملك، والرئيسة التنفيذية لشركة Child Focus لدعم ووقاية الأطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسيًّا هايدي دي باولو".

وقالت هايدي دي باولو في تصريحها: "هذه المرة الثالثة التي أقوم فيها بزيارة روج آفا، بهدف الاطلاع على واقع الأطفال البلجيكيين من ضحايا الإرهاب، الذين يعيشون بشكل أساسي في مخيمي الهول وروج، ونحن نعتقد بأنه مسؤولية كافة الدول الأعضاء كي يهتموا بأطفالهم، ويتم تحرير الموارد للكرد، ليهتموا بأطفالهم الذين يعانون أيضًا من هذه الحرب".

وأشارت هايدي دي باولو إلى أنها التمست مأساة حقيقية يعيشها المُهجّرون قسرًا عن ديارهم في مخيمات الإدارة الذاتية، ممن هُجّروا بسبب هجوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته فيما يسمون "الجيش الوطني السوري" على المنطقة.

وشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 9 من تشرين الأول من العام الفائت هجومًا بريًّا وجويًّا على مناطق شمال وشرق سوريا، أدى إلى تهجير أكثر من 200 ألف شخص على الأقل من مدينتي سريه كانيه وكري سبي/تل أبيض وفقًا للأمم المتحدة.

وقالت هايدي دي باولو عن هؤلاء المُهجّرين، وبالتحديد واقع الأطفال "قمت بزيارة إحدى مخيمات النازحين، وكان هناك الكثير من الأطفال يعيشون وسط المعاناة".

وتابعت: "عندما تكون هناك حروب يكون هناك الكثير من الضحايا، لكن نسبة الأطفال أكبر، لأنهم الأكثر تضررًا، لذا أعتقد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الاهتمام بهؤلاء الأطفال ومساعدة الإدارة، لكي تساعد هؤلاء الأطفال".

ونوهت هايدي دي باولو إلى أنها ستحمل معاناة المُهجّرين الذين زارتهم، إلى الرأي العام والمجتمع الدولي، وقالت: "من زرتهم في هذه المخيمات يحتاجون إلى الملابس، والخيم، والتعليم، وعلى المجتمع الدولي تحمّل واجبه في هذا السياق".

وعدّت الرئيسة التنفيذية لشركة Child Focus لدعم ووقاية الأطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسيًّا، هايدي دي باولو، في ختام تصريحها أنّ من الواجب الأخلاقي على المجتمع الدولي وأوروبا وبلجيكا القيام بواجباتهم على نحو جدّي، تجاه جميع ضحايا الحرب في سوريا وبشكل خاص الشعب الكردي الذي ساعدهم في هزيمة داعش، والأطفال الذين يستحقون أن يعيشوا حياة ككل الأطفال.

(ح)

ANHA