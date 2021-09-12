الرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني في مدينة حلب: العزلة خطر على العالم أجمع

ما تزال السلطات التركية تفرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان منذ 22 عاماً، بهدف حصر أفكاره التي يطرحها القائد أوجلان لأجل حل الأزمات العالقة في الشرق الأوسط.

وبهذه الخصوص قالت الرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني في مدينة حلب سعاد حسن بأن شعوب الشرق الأوسط "تمر في مراحل خطيرة نتيجة الصراعات الإقليمية والدولية من الحرب الاقتصادية والعسكرية".

وتطرقت سعاد إلى العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي منذ 22 عاماً، وتقول "هذه العزلة التي تفرضها السلطات التركية على القائد آبو هدفها عدم وصول رسائله إلى شعوب المنطقة، لأنهم يخافون من أفكاره وفلسفته التي تحمل الحل للصراعات والمشاكل العالقة في الشرق الأوسط".

'لم نسمع أي خبر عن صحة القائد وعلى اللجنة الأوربية القيام بواجبها'

وتابعت سعاد" "منذ مدة طويلة لم نسمع أي خبر عن صحة القائد أوجلان ولم يتم الإفصاح حتى الآن عن وضعه الصحي، لهذا يجب على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب القيام بواجبها والكشف عن وضعه الصحي ورفع العزلة عنه ".

وعن خطورة العزلة التي تفرضها الدولة التركية قالت سعاد "تريد الفاشية التركية عن طريق فرض العزلة على القائد آبو إبادة وقتل الشعوب والشعب الكردي خاصةً وهذا خطر على العالم أجمع، وعرقلة لمشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب الذي طرحه القائد، ويهدف لمنع تحقيق الحرية والديمقراطية.

(سـ)

ANHA