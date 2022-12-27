الرئيسة المشتركة لمسد في حلب: تزامن الحصار والهجمات التركية ليس محض صدفة

تستمر "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق، بتضييق الخناق على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء عبر فرض الحصار عليهم؛ ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية مع اقتراب نفاد المحروقات والطحين من المستودعات.

لبحث أسباب وحيثيات الحصار المفروض من قبل "الفرقة الرابعة"، أجرت وكالتنا لقاءً مع الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية (مركز حلب) جيهان محمد.

حصار ممنهج ومدروس

عن الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية والتي تضم مئات الآلاف من المهجرين من مقاطعة عفرين، فقالت إن "معاناتهم مضاعفة مع الحصار، ووصفته بالحصار الممنهج والمدروس من قبل حكومة دمشق".

أما عن هدف الحصار، فرأت جيهان أن تزامن الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا مع الحصار المفروض لم يكن محض صدفة بل؛ نتاج تقارب أنقرة ودمشق.

وقالت في هذا الصدد: "في بداية مطالبات رئيس دولة الاحتلال التركي، أردوغان بإحداث تقارب بين أنقرة ودمشق، لا ننكر الموقف الإيجابي لحكومة دمشق؛ برفض هذا المطلب، إلا أن هذا الموقف لم يكن حاسماً والمشهد السياسي القائم، أكد لنا ما كان خفياً تحت الطاولة؛ والمقصود هنا وجود تنسيق استخباراتي بين الطرفين".

كما أكدت جيهان أن "الضغط الممارس على المهجّرين السوريين من مقاطعة عفرين المحتلة والمقيمين في مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية؛ لتهجيرهم مرة أخرى وتبديد آمالهم بتحرير مناطقهم".

وأردفت بالقول: "كل هذه السياسات المتبعة؛ لضرب مشروع الإدارة الذاتية الذي أثبت فعاليته على أرض الواقع؛ ليكون نموذجاً للحل الشامل للأزمة السورية وهو الشيء الذي لا يقع ضمن خانة مَن يريدون استمرار الأزمة ويستفيدون من ذلك".

وقالت جيهان أيضاً إنه "على الحكومة السورية أن تعي تماماً أن نوايا حكومة أردوغان قذرة وتريد من هذا التقارب التوسع في احتلالها للأراضي السورية؛ لإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية".

أكدت جيهان في ختام حديثها أن "أول خطوة لإنهاء الأزمة هي إجراء حوار سوري- سوري، وإنهاء كل أنواع الحصار التي تتبعها الحكومة بحق هذه المناطق".

(كروب/ سـ)

ANHA