الرئيسة المشتركة لمقاطعة الحسكة: الصمود في وجه الهجمات سيدحر الاحتلال

صعّدت دولة الاحتلال التركي عبر مرتزقتها ما تسمى "الجيش الوطني السوري" من وتيرة هجماتها على شمال وشرق سوريا أواخر العام الفائت، وعلى وجه الخصوص على النواحي الشمالية والغربية لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا.

حيث شهدت ناحيتا تل تمر وزركان في الـ 17 من آب/ أغسطس، وفي الـ 21، والـ 22، والـ 30 من كانون الأول/ ديسمبر من العام الفائت، قصفاً مدفعياً عنيفاً بمئات القذائف، من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، خلّف مجازر بحق المواطنين وأضراراً مادية كبيرة لحقت بممتلكاتهم، والمؤسسات المدنية ومرافقها الخدمية.

وترى الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، سمر العبد الله، في التصعيد الحاصل أنه استكمال لسلسلة الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على شمال وشرق سوريا.

وأعادت سمر العبد الله إلى الأذهان أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ارتكبوا مجزرة بحق المواطنين في ناحيتي زركان وتل تمر، في هجماتها التي شنتها على المنطقة، وقالت لوكالتنا: "وقعوا شهداء وهناك الجرحى المدنيين، وهذه ليست المجزرة الأولى بل سبقتها مجازر أخرى خلفت شهداء مدنيين، بينهم أطفال في قصف سابق على شمال وشرق سوريا".

ووصلت حصيلة الشهداء في زركان وتل تمر إلى 7 شهداء، بينما وصل عدد المصابين إلى 19 إصابة، بينهم أطفال، خلال آخر أسبوع من كانون الأول/ ديسمبر من العام الفائت.

وأشارت سمر العبد الله "أن سياسات دولة الاحتلال التركي الدموية والهمجية لم تكتفِ بما حصل في عفرين وسري كانيه وكري سبي المحتلة، ويتابع هجماته المستمرة باستهداف المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال العزل".

ورأت سمر العبد الله أن هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ممنهجة، وتهدف إلى ضرب أمن واستقرار المنطقة، والرغبة في احتلال المزيد من الأراضي السورية، وتهجير السكان قسراً عن أراضيهم لتسهيل احتلالها.

ولفتت إلى الرفض الشعبي لأي مخطط يستهدف مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا، قائلة: "نحن شعب شمال وشرق سوريا صامدون في موقفنا ونرفض أي مخطط ضد مناطقنا ومكوناتنا، هذه الأراضي تشهد مشروعاً ديمقراطياً، ضم مكونات المنطقة المتشبثة بأرضها وبأخوتها، وبالعيش المشترك، وستقف صفاً واحداً في وجه الهجمات التركية ومرتزقتها".

وطالبت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبد الله، شعب شمال وشرق سوريا بضرورة زيادة التكاتف والتلاحم والتمسك بالأرض والالتفاف حول القوات العسكرية المدافعة، وقالت: "بالصمود في وجه الهجمات المتكررة سوف تنتصر إرادة الشعوب، وسيتم دحر الاحتلال".

(أم)

ANHA