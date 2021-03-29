الرئيسة المشتركة لمخيم الهول: هذه الحملة ستعيد الأمن وتنشط عمل المنظمات والمجالس المحلية في المخيم

وجاء حديث الرئيسة المشتركة لمخيم الهول همرين حسن في تصريح لوكالتنا تعليقاً على حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة فجر يوم أمس الأحد.

وأكدت همرين أن قوى الأمن الداخلي اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة المدنيين خلال الحملة التي سميت "الإنسانية والأمن".

وقالت همرين حسن: "العملية الأمنية التي انطلقت يوم أمس ستقوم بها الجهات الأمنية في مخيم الهول، ومن المؤكد سيكون لها أثر إيجابي على كافة المستويات".

وأضافت: "فالعملية من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى المخيم وتساهم في نشر الأمان وبسط السيطرة بعد أن كان المخيم يعيش حالة فوضى عارمة ومستقبلاً ضبابياً وعمليات إرهابية تطال القاطنين في المخيم، يعتقد أن خلايا التنظيم تقف خلف تلك العمليات".

وشهد مخيم الهول حسب ما ورد في بيان قوى الأمن الداخلي وقوع 47 جريمة قتل في الفترة الأخيرة، مما يشير إلى تزايد عدد الجرائم في المخيم، والتي تقف وراءها خلايا ونساء مرتزقة داعش في الغالب.

وأكدت همرين حسن أن العملية سوف تلعب دوراً كبيراً في إعادة تفعيل دور الكومينات وفتح المجالس المحلية داخل المخيم من جديد، مشيرة إلى أنه من ناحية أخرى سوف تعمل على استمرار عمل المنظمات وفتح مشاريع خدمية جديدة، ومخططات مستقبلية.

وقالت: " بعد أن كانت المنظمات تعاني من التهديدات وبات العديد منها تفكر في إيقاف نشاطها في المخيم في ظل التهديدات التي كانت تطال موظفي المنظمات والجمعيات وتعرض مراكزها ومشاريعها للتخريب والسرقة".

وأضافت: "كما أن الحملة الأمنية ونتائجها سوف تنعكس إيجاباً على عمل الإدارة المدنية كون الإدارة هي المحرك الأساسي والمنسق مع المنظمات على الأرض وتقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف من أجل توفير كافة المساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات".

هذا وأطلقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا يوم أمس الأحد، حملة أمنية واسعة النطاق في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة، عبر بيان رسمي إلى الرأي العام، ضمن مؤتمر صحفي، لاستهداف خلايا داعش المنتشرة في المخيم، وإنهاء تأثيره هناك.

واعتقلت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في أول يوم من الحملة 9 أشخاص، بينهم متهمون بالانتماء إلى مرتزقة داعش ممن كانت أسماؤهم مدرجة في قائمة البحث، ومن بينهم أحد قادة المرتزقة والذي يعرف بلقب أبو سعد العراقي، والذي عمل لفترة طويلة على تجنيد الأشخاص لصالح داعش.

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ANHA