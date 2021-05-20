الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية الدرباسية: تركيا تقطع المياه لإجبار الناس على التخلي عن ديارهم

وبالفعل تقطع تركيا مياه الشرب عن أكثر من مليون نسمة في مقاطعة الحسكة التي يوجد فيها مئات الآلاف من المُهجّرين من سري كانيه وكري سبي المحتلتين من قبل تركيا.

وتغذي محطة علوك التي يسيطر عليها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مقاطعة الحسكة، ويعمد المرتزقة بتوجيهات تركية إلى قطع المياه عن المقاطعة معرضين حياة أكثر من مليون نسمة في المقاطعة للخطر مع انتشار فيروس كورونا.

واعتبرت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية الدرباسية عدلة مصطو أن حرب المياه "هي مؤامرة دولية أخرى بمشاركة من اقوى العظمى".

وعن الهدف التركي من قطع مياه الشرب عن الحسكة، أشارت عدلة إلى أن "الهدف هو خلق حالة من اللا استقرار في المنطقة"، وأضافت "تركيا دولة ليس لديها أي مبدأ إنساني".

ودعت عدلة الأهالي إلى "الصمود في وجه المؤامرات التركية".

(أح/م)

ANHA