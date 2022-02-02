الرئيسة المشتركة لمجلس مخيم مخمور: عار على الأمم المتحدة تعرُّض مخيم للقصف تحت وصايتها

قصفت الطائرات الحربية التركية أمس الثلاثاء، قضاء شنكال ومخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) للاجئين في باشور، وموقعاً قرب قرية تقل بقل في ريف ديرك في شمال وشرق سوريا.

القصف التركي جاء بالتزامن مع الإعلان عن هزيمة مرتزقة داعش الذين شنوا في الـ 20 من كانون الثاني المنصرم، هجوماً على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة والمخصص لاحتجاز معتقلي المرتزقة.

الرئيسة المشتركة لمجلس مخيم مخمور، فليز بوداك، قالت لوكالتنا، إن دولة الاحتلال التركي شنت أمس الثلاثاء، سلسلة هجمات على مخيم مخمور وقضاء شنكال وروج آفا، مؤكدة إصابة عدد من قاطني المخيم؛ جراح بعضهم خطيرة، نُقلوا على إثرها إلى مشافي الموصل.

وأشارت فليز بوداك إلى أن دولة الاحتلال التركي لم توقف قصفها على المناطق التي حاربت داعش منذ عام 2014 وإلى الآن. وتساءلت هل تنتقم دولة الاحتلال التركي لمرتزقة داعش؟

ولفتت الانتباه إلى وجود مؤامرة واسعة ضد الكرد المقاومين الذين أفشلوا مخططات دولة الاحتلال التركي، وقالت: "تركيا أرادت تنفيذ مخططاتها في المنطقة، عبر حرب الوكالة من خلال مرتزقة داعش وجبهة النصرة، إلا أن أبناء شنكال ومخمور وروج آفا وشمال وشرق سوريا أفشلوا مخططاتها بدحر داعش فشل المخطط التركي في القرن الـ 21".

فليز بوداك نوّهت إلى أن تركيا تستهدف أصحاب المشروع الديمقراطي في المنطقة، وفي مقدمتهم الكرد الأحرار، وقالت: "في المناطق التي استهدفتها دولة الاحتلال التركي يتم الآن تشييد مشروع الأمة الديمقراطية، الذي هو بديل للدولة القومية، لذلك يتم استهدف أبناء هذه المناطق لمنع المشروع وبقاء شعوب هذه المناطق تحت الاحتلال والظلم والعبودية".

كما سلطت الضوء على وضع مخيم مخمور، وقالت: "تعرّض مخيم مخمور لهجمات عنيفة شنها مرتزقة داعش بين أعوام 2014 و2016، هذه الهجمات كانت برية وتم صدها من قبل قاطني المخيم، لتعقُبها هجمات جوية شنتها دولة الاحتلال التركي، واستشهد إثرها وجرح العديد من قاطني المخيم".

موضحة أن مخيم مخمور يقع في جغرافية الحكومة العراقية، واستقرارهم هناك كان بموافقة الحكومة عام 1998، وقالت: "المخيم، مخيم للاجئين ومسجّل، وتحت وصاية وحماية الأمم المتحدة، ويقطنه قرابة 12 ألف شخص مدني، وقد زارته العشرات من الوفود الدولية والأممية والحقوقية والإنسانية، وفُتِحت لهم مقرات فيه، ولكن المخيم يتعرض ومنذ عام 2017 لهجمات جوية من قبل دولة الاحتلال التركي، إلا أن هناك صمت محكم حيالها".

الرئيسة المشتركة لمجلس مخيم مخمور، فليز بوداك، انتقدت صمت الحكومة العراقية ولفتت إلى تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الهجمات التركية، وقالت: "تعرض مخيم مخمور لعشرات الهجمات، وهو جزء من الأراضي العراقية، ولكنها تلتزم الصمت، وهذا دليل على وجود تعاون، أما حكومة إقليم كردستان التي كانت تفرض وصايتها على المخيم، عدا عن التزامها الصمت فإنها تروّج عبر وسائل إعلامها أن القصف استهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، على الرغم أن كافة قاطني المخيم مدنيون، والهدف شرعنة الاحتلال".

وأشارت فليز بوداك إلى وجود 12 ألف شخص في مخيم مخمور، من بينهم 3500 طفل يرتادون المدارس، مبيّنة أن الهجمات التركية تؤثر بشكل كبير على قاطني المخيم.

وناشدت أبناء الشعب الكردي والديمقراطيين الالتفاف حول مخيم مخمور، وقالت: "الالتفاف حول مخيم مخمور يعني الالتفاف حول مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية"، مؤكدة أن أول منطقة طُبِق فيها مشروع الإدارة الذاتية هي مخيم مخمور، ولم يرضخ للسياسيات التي مورست ضده.

فليز بوداك في ختام حديثها، دعت الحكومة العراقية إلى إغلاق الأجواء أمام دولة الاحتلال التركي، وطالبت الأمم المتحدة بأداء مسؤولياتها، وقالت: "عار على جبين الأمم المتحدة أن يتعرض مخيم تحت وصايتها وحمايتها للقصف".

ANHA