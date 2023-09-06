الرئيسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني: قواتنا قسد تسعى لتكريس الأمن

تشهد مناطق من دير الزور منذ 27 آب المنصرم، عملية "تعزيز الامن"، تستهدف خلايا مرتزقة داعش وتجار ومروّجي المخدرات والخارجين عن القانون، التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في الضفة الشرقية لنهر الفرات.

الرئيسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني، فاطمة مروان، قيّمت الوضع في دير الزور في ظل استمرار عملية "تعزيز الأمن" ومحاولة بعض الأطراف إثارة الفتنة والتأليب ضد قسد.

في هذا الصدد، أوضحت فاطمة مروان لوكالتنا أن "ما تمر به المنطقة هي مؤامرات وأجندات خارجية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وخلق الفتنة بين الأهالي وإظهار العملية العسكرية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية والتي قامت لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الأجندات والخلايا الخارجية، على أنها صراع بيننا وبين أهلنا وشعبنا".

ونوّهت أن "عملية قوات سوريا الديمقراطية جاءت لصون حريته وكرامته وعدم السماح للأجندات الخارجية والخلايا بالعبث بثورة شمال وشرق سوريا".

وأكدت "نحن أبناء دير الزور ملتزمون بالوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وندعم سعيها لتكريس الأمن والاستقرار، وسنحافظ على المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء ونهيب بشعبنا ووجهائنا الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية ودعمها في عملية تعزيز الأمن"".

الرئيسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني، بيّنت أن "الشعب بنفسه واعٍ للأمور التي تحاك في دير الزور والخلايا والأجندات التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مضيفة: "شعبنا أصبح اليوم شاهد عيان على مَن دعم الإرهاب في سوريا وبين مَن حارب الإرهاب في سوريا وهي قوات سوريا الديمقراطية".

عن الوضع الداخلي في دير الزور، كشفت أنه "لا يوجد أي نزوح في دير الزور، ولا يوجد أحد نازح أو خارج من المنزل".

وأضافت "نحن في مجلس دير الزور المدني وفي حال وجود نزوح للأهالي، فإننا ملتزمون أمام أبنائنا وشعبنا وبتوفير كافة الاحتياجات لهم".

ودعت الشعب ووجهاء المنطقة لمحاربة أفكار الأجندات الخارجية التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني فاطمة مروان أن "مجلس دير الزور المدني وبكامل لجانه يعملون على توعية الشعب".

(س ر)

ANHA