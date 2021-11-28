الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها: الهجوم استهدف تماسك الأهالي وأمنهم

تتعرض منطقة شمال وشرق سوريا للتهديدات والاستهدافات من قبل أطراف لا يروق لها الأمن والاستقرار الذي تعيشه المنطقة، وكان آخرها تفجير سيارة، السبت، بالقرب من دوار الشهداء وسط مدينة منبج، أسفر عن فقدان 4 مدنيين لحياتهم (بينهم امرأة وطفل رضيع) وإصابة 3 آخرين.

الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها، نزيفة خلو، علّقت على الموضوع، مشيرة إلى أن مدينة منبج وعموم منطقة شمال وشرق سوريا تتعرض للتهديدات التركية الرامية إلى خلق حالة من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

وذكرت نزيفة خلو بأن الهجوم "استهداف أسرة مكونة من 7 أشخاص، وراح ضحية هذا العمل الإجرامي 4 ضحايا وأصيب 3 آخرون بجروح، وبالتأكيد أي طرف من الأطراف المتنازعة في سوريا لا تريد أن تكون هذه المناطق آمنة ومستقرة".

وأضافت "دائماً يريدون العبث بأمن واستقرار منبج، لذا يجب على الأهالي أخذ الحيطة والحذر من هذه الأعمال الإجرامية، وفي حالات الاشتباه يجب أن يتم إعلام الجهات الأمنية".

واختتمت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها، نزيفة خلو، حديثها بالقول: "إن مدينة منبج تتعرض دائماً لمثل هذه التهديدات، نتيجة تماسك أهلها، فبعض الجهات لا يروقها حالة الاستقرار والأمان السائدة، لذلك تسعى إلى خلق الفتنة والفوضى والفساد في المنطقة، بدورنا نوصف العمل الذي تم بالأمس بعمل إرهابي استهدف المدنيين".

(س ر)

ANHA