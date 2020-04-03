الرئيسة المشتركة للهلال الأحمر الكردي: إننا نواجه معركتين معاً

يعتبر فيروس كورونا في الوقت الحالي من أخطر التهديدات على العالم, وإلى الآن لم يتمكن العلماء من اكتشاف علاج له، وبهدف مواجهته والحد من انتشاره دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة إيقاف الحروب والصراعات في العالم عامة وسوريا بشكل خاص للتركيز على مواجهة خطر الفيروس.

وبهذا الصدد يستعد مشفى ليكرين بناحية تل تمر بالتجهيزات الوقائية للحد من فيروس كورونا, ولكن ذلك تزامن مع استمرار الاحتلال التركي مع مرتزقته بقصف قرى سري كانيه وتل تمر, والتسبب في إصابة المدنيين بجروح وتهجير بعض الأهالي من قراهم، ما يعيق أعمال الوقاية من كورونا.

وفي هذا السياق التقت وكالة أنباء هاوار ANHA مع الرئيسة المشتركة للهلال الأحمر الكردي جميلة حمي, والتي قالت في مستهل حديثها: "نحن الآن نواجه معركتين، معركة ضد فيروس كورونا من جهة, ومعركة ضد هجمات الاحتلال التركي مع مرتزقته على المنطقة من جهة أخرى وتسببت الهجمات في استشهاد وإصابة المدنيين وتهجير قسم من قراهم, وهذا يزيد من المعوقات من ناحية التعقيم والوقاية من هذا الفيروس".

وأضافت جميلة: "منذ البداية قمنا بالعديد من التدابير الوقائية في المشفى من تعقيم وإنشاء أماكن للعزل الصحي, إضافة إلى أماكن خاصة لقياس الحرارة وكانت لدنيا فرص للاحتياط أكثر, إلا أن استمرار الدولة التركية بقصفها على مناطق تل تمر والقرى التابعة لها يعيق عملنا, وكان من المفروض إيقاف كافة العمليات العسكرية في أرجاء العالم, إلا أنها في شمال وشرق سوريا لم تتوقف بسبب استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته بقصف القرى الآهلة بالسكان".

وتابعت جميلة حديثها: "منذ ثلاثة أيام والدولة التركية تقصف قرى تل تمر, اليوم قد جاء إلى المشفى سبعة جرحى, إضافة إلى شهيدين, فتأثيرات الدولة التركية كثيرة حيث لها تأثير أيضاً على قطع المياه والكهرباء عن المدينة, فنحن الآن أمام صعوبات كبيرة, وخاصة بعد إغلاق المعابر الحدودية كمعبر تل كوجر بقرار من مجلس الأمن أمام المساعدات لأهالي المنطقة".

وناشدت الرئيسة المشتركة للهلال الأحمر الكردي جميلة حمي المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال التركي على وقف هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، لمنع انتشار الفيروس في المنطقة والتمكن من مواجهته وحماية الأهالي من خطره.

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ANHA