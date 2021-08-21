الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات تدعو الكرد للوحدة لمواجهة مخططات الإبادة

تواصل دولة الاحتلال التركي شن الهجمات على كافة مناطق كردستان بمساع واضحة وهي إبادة الشعب الكردي وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية.

وفي هذا السياق تقول الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، بيريفان إسماعيل أن "الدولة التركية تشن الهجمات على كردستان برمتها؛ لإنهاء وجود الشعب الكردي وعلى منطقة شمال وشرق سوريا لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية".

وتشير بيريفان إسماعيل إلى أن حملات الإبادة السياسية التي تقوم بها تركيا ضد السياسيين الكرد هي بهدف إبادة الوسط السياسي الكردي في باكور كردستان وتركيا.

وتضيف بيريفان " الهجمات على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان أيضاً هدفها إبادة الوجود الكردي عبر تصفية حركة حرية كردستان".

وعن الهجمات المستمرة على شمال وشرق سوريا تقول بيريفان إسماعيل" إن هدفها زرع الخوف والفتنة في نفوس مكونات المنطقة وخلق الذعر لتهجير الأهالي وتهيئة أرضية مناسبة لها لاحتلال المزيد من الأراضي في شمال وشرق سوريا وضمها إلى أراضيها بعد احتلال عدة مناطق منها".

وتؤكد بيريفان أن الهدف من محاولات خلق الفتنة بين مكونات منطقة شمال وشرق سوريا "هدفها الرئيس هو إفشال مشروع الأمة الديمقراطية المتمثل بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والنجاح الذي حققته من تكاتف وتضامن بين مكوناتها".

وترى بيريفان أن تركيا "لا تسعى إلى خلق الفتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا فقط، بل تعمل على خلق الفتنة بين أبناء الشعب الكردي نفسه، وذلك واضح عبر هجماتها على الكريلا في مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان واستخدام الحزب الديمقراطي الكردستاني أداة وواجهة لتحقيق ذلك".

كما نوّهت إلى أن دولة الاحتلال التركي "تستهدف المرأة بشكل خاص نظراً لما حققته من نجاحات على كافة الصعد ضمن ثورة روج آفا، وبذلك تخاف تركيا من تحقيق نجاحات أكثر وتريد كسر إرادتها".

وأشارت بيريفان إسماعيل إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، فإن دولة الاحتلال التركي تخوض حرباً خاصة ضد شباب المنطقة " لإبعادهم عن مسار الثورة".

وشددت أنه على كافة مكونات منطقة شمال وشرق سوريا عدم الانجرار خلف الفتن التي يخلقها العدو ورفع وتيرة النضال ضده.

وطالبت الشعب الكردي في كافة مناطق كردستان برفع وتيرة النضال مناشدة الأطراف الكردية كافة توحيد الصف الكردي لمواجهة الهجمات الإحتلالية على كردستان.

(س ر)

ANHA