الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد: سوف نتخطى الصعوبات

خططوا لخنق ثورة روج آفا من خلال الحصار منذ اليوم الأول. ورغم كل محاولات التصفية والحصار التي تمت تنفيذها إلّا أنّ إدارة المنطقة أصبحت أقوى ونمت في إطار مشاريع الاكتفاء الذاتي خلال العشرة أعوام الماضية بدعم الشعب.

الحصار المفروض على المنطقة لم يتوقف. إذ تؤثر الهجمات الاحتلالية للدولة التركية من ناحية وفيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم وقانون قيصر المفروض على حكومة دمشق من ناحيةٍ أخرى على المنطقة. لقد حاولت الأطراف المعادية للإدارة الذاتية تحريف الحقائق وإظهار أن المنطقة لا تتعرض للهجمات والحصار

اوضحت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة هدية علي أن جهودهم الساعية لتخطي الأزمة الاقتصادية مستمرةٌ دون توقفٍ. وقيّمت المشاريع المستقبلية الطويلة والقصيرة الأمد".

قالت هدية علي "أحدث قانون قيصر تأثيراً سلبياً على شمال وشرق سوريا كما أثّر في الوقت نفسه في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لسوريا بأكملها. إذ كانت هناك بالفعل أزمةٌ اقتصادية في جميع أنحاء سوريا بسبب سنوات الحرب وتعمّقت بهذه العقوبات. كما أثّر قطع الدولة التركية لمياه نهر الفرات سلبياً في قطاعي الكهرباء والزراعة. كما أنّ هناك قضية إغلاق المعابر الحدودية. وأحدث إغلاق معبر تل كوجر الحدودي تأثيراتٍ سلبيةٍ على المنطقة وعلى كافة أنحاء سوريا بشكلٍ عام. كما كان المعبر مغلقاً في منبج أيضاً وهذا ما أدى إلى مواجهة الصعوبات في العلاقات مع مناطق حكومة دمشق.

وأشارت هدية علي إلى أنّ إغلاق جميع المعابر والبوابات الحدودية في الوقت ذاته هو مخططٌ سياسيٌ، وقالت "رأينا هذا عندما أُغلق معبر تل كوجر بناء على استخدام روسيا حق النقض(الفيتو) أيضاً".

توفير الاحتياجات الأساسية ومشاريع الاكتفاء الذاتي

قالت هدية علي إنّه بعد هذه التطورات وإغلاق بوابة فيشخابور الحدودية تزايدت الصعوبات في شمال وشرق سوريا وأوضحت أن جهودهم لحل المشاكل مستمرة وتابعت قائلةً: "انخفض إنتاج المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير والقطن نتيجة الحرب والظروف الطبيعية. وأصبح في الآونة الأخيرة استيرادها من الخارج صعباً أيضاً. تواصل الإدارة الذاتية مشاريعها الساعية لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب مثل الخبز والماء والزيت والسكر والكهرباء وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية. على سبيل المثال يجري العمل على توفير ١٠٠ آلف طن من القمح خلال مدةٍ قصيرةٍ. كما أنّنا نعمل على تحسين ورش إنتاج الغذاء وزراعة الفاكهة والخضار في المنطقة. نريد تطبيق نموذج الاكتفاء الذاتي من خلال المشاريع الكبيرة والصغيرة".

مشاريع ناجحة

أوضحت هدية علي أنّ مصنع مشتقات الحليب الذي يعمل منذ قرابة العام في ديرك، معمل كولدن روز لصناعة الزيوت الغذائية، معمل إنتاج الأعلاف في قامشلو وورشة خياطة الألبسة والثياب توفر غالبية احتياجات المنطقة وقالت "تؤمن مستلزمات هذه المعامل من منطقتنا. كما سيدخل معمل صناعة الورق والكرتون ومصنع النسيج الذي سنفتتحه في الحسكة العمل في أقرب وقتٍ ممكن. ومن ناحيةٍ أخرى نعمل على مشروع بناء مناطق صناعيّةٍ في المنطقة".

وتابعت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد "لم يتم الاعتراف بمنطقة شمال وشرق سوريا على الصعيد السياسي بشكلٍ رسميٍ. وتأخذ الإدارة الذاتية هذا الوضع بالحسبان بشكلٍ دائمٍ وتضع خططاً طويلة الأمد. تستمر بعض المخططات والمشاريع لأعوام. ونستطيع تقديم بناء المنطقة الصناعية كمثال".

كما تحدثت هدية علي عن الهجمات التي تُشنّ عبر وسائل الإعلام، وقالت "بسبب جائحة كورونا يشهد العالم أجمع أزمةً اقتصاديةً وأثر هذا في شمال وشرق سوريا أيضاً. ترى الدولة التركية وداعميها في هذا النظام الذي يعيش في إطاره شعوب المنطقة معاً ويحصلون فيه على حقوقهم خطراً عليها. لذا تقوم في هذا السياق بشنّ هجماتٍ عن طريق الإعلام والحرب الخاصة. يجب أن يكون شعب شمال وشرق سوريا حذراً وواعياً بشأن هذا الموضوع".

'ستتزايد الاستثمارات وفرص العمل'

قالت هدية علي إنّ هناك استثماراتٍ أجنبية سوف تجري في المنطقة وتابعت "لا تؤثر الأزمات العالمية بنا فقط بل بجميع أنحاء العالم. الأزمة الاقتصادية الحالية سوف تنتهي في نهاية المطاف. هناك استقرارٌ يسود في منطقتنا وثقةٌ فيها. يمدح الأجانب الحياة في المنطقة. وترغب الكثير من الشركات بإجراء استثماراتٍ فيها. لدينا اتفاقياتٌ مع الشركات المحليّة والأجنبية لتوفير فرصٍ للعمل".

وجّهت الرئيسية المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة هدية علي في ختام حديثها هذه الرسالة "أدعو شعبنا للثقة بالإدارة الذاتية. تعمل الإدارة الذاتية من أجل مصالح الشعب في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

(ر)

ANHA