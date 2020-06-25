الرئيس التونسي: سلطة الوفاق في طرابلس مؤقتة ولن تستمر

وفي حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، قال سعيد إن "المشكلة الليبية تهم الليبيين.. لكن حصلت تدخلات أجنبية جعلت من هذه الأزمة دولية".

وأضاف أن "السلطة الموجودة في طرابلس حاليًا، مؤقتة، ولا يمكن أن تستمر".

وأوضح الرئيس التونسي أنه اقترح عددًا من الحلول، من بينها "عقد لقاء بين جميع ممثلي القبائل بهدف صياغة دستور مؤقت يسمح بتنظيم السلطات العامة، ثم إعداد دستور جديد يقبله كل الليبيين".

واستطرد "لكنني أصر على نقطة واحدة: تونس لن تقبل أبداً تقسيم ليبيا".

وتابع "لقد دفعت تونس ثمنًا باهظًا لهذه الحرب التي لا تنتهي: ماليًا وأمنيًا وحتى داخل طبقتها السياسية، كما لو أن المشكلة الليبية كانت تونسية - تونسية، فقد دعم البعض المخيم في الشرق، والبعض الآخر في الغرب".

وأضاف: "هذا الأمر لا يساهم سوى في تفاقم الوضع، المطلوب هو تنسيق مواقف الجزائر وتونس لمساعدة لليبيين على الوصول إلى حل".

(ي ح)