الرئيس التونسي: من كانوا يقايضون الناس لمآرب سياسية انتهى دورهم

وأضاف سعيد، خلال تجوله بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، "لن أتخلى عن الأمانة"، مؤكدا أن كل حبة عرق هي أمانة في رقبته واعدا بأنه لن يتخلى عنها.

وتابع: "وليشهد العالم بذلك"، مؤكدا أن من يساوم ويتاجر بصحة المواطن لا مكان له في تونس. ودعا التونسيين إلى تحمل المسؤولية سويا.

وفي جولة مفاجئة، وصل الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، ليستمع إلى شكاوى المواطنين الذين استقبلوه بالشعارات والهتافات المؤيدة. وبعد ذلك توجه إلى مبنى وزارة الداخلية.

يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أعلن الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان والحكومة التي تسيطر عليه حركة النهضة الاخوانية.

(ي ح)