الرئيس التونسي يوقع مرسوماً لإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس التونسي، قيس سعيد "اجتمع السبت مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفّال"، وقال إنه يحترم استقلالية القضاء، وإن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، بحسب قوله.

وأشار البيان إلى أن سعيّد شدد على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

وبعد تعليقه عمل البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في تموز/ يوليو، أعلن الرئيس سعيّد السبت الماضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة تأسست العام 2016 للإشراف على شؤون القضاء المهنيّة، متهماً أعضاءه بـ"الولاءات" والسقوط تحت تأثير خصمه حزب النهضة الاخواني.

(د ع)