الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان ردا على خطوات حركة النهضة الإخوانية

وقال الرئيس التونسي إن "اجتماع نواب البرلمان المعلق عبر الإنترنت تآمر على الدولة ولن نتركهم".

وأردف قيس سعيد قائلا: " لا نقبل بأن تكون الدولة لعبة بيد من انقلب عليها" مؤكدا على أن "الشعب سيحقق آماله ومطالبه ونتحمل مسؤولية ذلك".

وأفصح الرئيس التونسي أن المسؤولية أملت عليه اتخاذ هذه الخطوة والإجراءات.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر مطلعة إن اجتماعا لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس قيس سعيد، يجري في قصر قرطاج بتونس العاصمة.

ونظر الاجتماع في الخطوة التصعيدية التي قام بها زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، بصفته رئيس البرلمان المجمد، بعقد جلسة برلمانية عامة عن بعد.

والأحد الماضي، رد الرئيس التونسي على دعوات رئيس حركة "النهضة" الإخوانية لعقد جلسة للبرلمان المجمد بقرار رئاسي في يوليو/تموز الماضي، بأن "من يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم وواهم وواهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه".

(ي ح)