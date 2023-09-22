الرئيس الصيني: بكين ودمشق تتجهان لإقامة علاقات شراكة استراتيجية

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع بشار الأسد في مدينة خانجو اليوم، بأن البلدين بصدد الإعلان عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بينهما.

وقال شي: "اليوم سنعلن بشكل مشترك عن إقامة شراكة استراتيجية، مما سيصبح معلما هاما في تاريخ العلاقات بين البلدين".

وأكد شي استعداد بكين لتطوير التعاون مع دمشق، وقال: "في ظل الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، تعرب الصين عن استعدادها لمواصلة التعاون مع سوريا، ودعم بعضنا البعض بحزم، وتطوير التعاون الودي والدفاع معا عن العدالة الدولية".

وبدروه نوّه الأسد بأهمية الزيارة: "هذه الزيارة مهمة بتوقيتها وظروفها حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار، ومن واجبنا جميعاً التقاط هذه اللحظة من أجل مستقبل مشرق وواعد".

وأضاف الأسد: "أتمنى أن يؤسس لقاؤنا اليوم لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات، ليكون جسرا إضافيا للتعاون بحيث يتكامل مع الجسور العديدة التي بنتها الصين".

وتم بحضور الرئيسين توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي السوري الصيني، بحسب وكالة تابعة لحكومة دمشق.

وكان الاسد قد وصل أمس الخميس إلى الصين في أول زيارة رسمية للبلاد منذ نحو عقدين.

(م ش)