الرئيس الصيني لن يحضر قمة مجموعة العشرين في الهند

أصدرت الصين اليوم الإثنين بياناً أشارت فيه إلى أن رئيسها شي جين بينغ سيغيب عن تجمّع مهم لرؤساء الدول في نيودلهي نهاية هذا الأسبوع، وأكدت أن رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ سيسافر لحضور هذا الحدث، حسب شبكة سي إن إن الأميركية.

وأصبحت مشاركة شي في قمة مجموعة العشرين محل شك الأسبوع الماضي عندما ذكرت رويترز أنه من المرجح أن يغيب عن القمة، نقلاً عن دبلوماسيين هنديين لم تذكر اسميهما.

وفي مؤتمر صحفي دوري يوم الإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن لي سيحضر القمة يومي السبت والأحد، دون ذكر شي.

وتجنّب ماو نينغ، المتحدث باسم الوزارة، سؤال أحد المراسلين عن سبب غياب شي، والتي ستكون المرة الأولى التي يغيب فيها الرئيس الصيني عن قمة مجموعة العشرين.

وقال ماو: "إن مجموعة العشرين هي منتدى رئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وقد أولت الصين دائماً أهمية كبيرة للأنشطة ذات الصلة وشاركت بنشاط فيها"، دون التطرق إلى جوهر المسألة.

وجاء إعلان بكين بعد أن أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن علناً عن خيبة أمله لأنه لن يرى شي في القمة، حيث قال بايدن للصحفيين يوم أمس: "أشعر بخيبة أمل، لكنني سأتمكن من رؤيته".

وكانت آخر مرة تحدثوا فيها على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي في تشرين الثاني الماضي.

وتأتي عدم مشاركة الرئيس الصيني هذه، بعد حضوره اجتماع قمة دول بريكس في جنوب أفريقيا في 21-22 آب الماضي، إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

(م ش)