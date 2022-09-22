الرئيس المصري: تغير المناخ يشكل تحدياً وجودياً

وفي كلمة له أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ، قال الرئيس المصري: "إننا نتراجع كمجتمع دولي عن التزاماتنا في مواجهة تغير المناخ بصرف النظر عن أي ظرف عالمي أو خلاف سياسي".

وشدد على "أننا سندعم الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز عمل المناخ بالشراكة مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل"، مشيراً إلى أن "التحديات الخاصة بتغير المناخ تمثل أعباء إضافية على دولنا جميعاً وخاصة الدول النامية".

وأكد السيسي "أننا نعلم ما يتعين على الدول النامية والأقل نمواً مواجهته للوفاء بتعهداتها المناخية في جهود التنمية والقضاء على الفقر في ظل أزمتي الغذاء والطاقة"، معتبراً أن "تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا".

وأضاف: "أتطلع لاستقبالكم في قمة المناخ، وأثق في أن اجتماعنا سيخرج برسالة قوية تمهد الطريق لتحقيق نتائج ملموسة في شرم الشيخ".

وهذا ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ لعام 2022، COP27، الذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 18 تشرين الثاني 2022.

(م ش)