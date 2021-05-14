الرئيس المشترك لناحية زركان: الهدف من العزلة على القائد هو فرض واقع جديد على الكرد

وتستمر السلطات التركية بتشديد العزلة المطبقة على القائد عبد الله أوجلان الذي أسر عام 1999 إثر مؤامرة دولية.

ومنعت الدولة التركية القائد أوجلان من اللقاء بمحاميه وذويه منذ عام 2019، على الرغم من تقديم محاميه طلبات اللقاء به بشكل مستمر، هذا الأمر الذي يعتبر من أبسط حقوق أي سجين سياسي.

وفي هذا السياق أوضح الرئيس المشترك لناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، صالح سمو، لوكالتنا أن أهداف دولة الاحتلال التركي من العزلة المفروضة عليه منذ 22 عامًا باتت واضحة.

'قطع الاتصال بين القائد وشعبه'

وقال سمو: "تعمل تركيا من خلال تشديد العزلة على فرض واقع جديد على الكرد، من خلال قطع صلة الوصل بين القائد وشعبه، بالتالي منع توجيهاته عن الشعب الكردي".

وأشار سمو إلى أن تركيا لا تتوانى عن استخدام أي وسيلة في سبيل القضاء على النهج والفكر الذي نظم الشعب الكردي نفسه على أساسه في مواجهة إحدى أكبر القوى في الناتو، ومضى قائلًا: "تركيا فشلت في هجماتها العسكرية على جبال كردستان، وتحاول اللعب على وتر تشديد العزلة على القائد أوجلان ومنع محاميه وذويه من اللقاء به".

تصدير الأزمات الداخلية

وأضاف سمو: "كلما دخلت تركيا في أزمة سياسية أو اقتصادية تعمل على توجيه أنظار الأتراك إلى الخارج عبر شن الهجمات على الشعب الكردي، وارتكاب المجاز بحقهم في محاولة منها لتحقيق انتصار خارجي لتصدير أزماتها الداخلية".

وربط صالح سمو بين العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان وكل ما يرتكبه الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي من شن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع واحتلال أجزاء من روج آفا، وحبس مياه نهر الفرات، وقطع مياه محطة علوك، وقال: "كلها أحداث مرتبطة ببعضها هدفها القضاء على الشعب الكردي المستند إلى فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان".

وشدد الرئيس المشترك لمجلس ناحية زركان في ختام حديثه على ضرورة رفع وتيرة المقاومة والنضال لرفع العزلة عن القائد، وإيصال صوتهم إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية.

(س ر)

ANHA