الرئيس المشترك لمركز كهرباء ناحية تل تمر: سيتم تغذية الناحية بالكهرباء خلال الساعات المقبلة

باشر مركز كهرباء ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، بالتنسيق مع مكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة، منذ ساعات الصباح، بصيانة شبكات الكهرباء (التوتر العالي) في قرية أم الكيف غربي الناحية، التي تضررت جراء قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته للقرية.

وكان جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قد شنوا يوم السبت الفائت، هجوماً عنيفاً على قرية أم الكيف بريف ناحية تل تمر الغربي، بأكثر من 150 قذيفة مدفعية وصاروخية، بينها قنابل عنقودية، حسب ما أكده قادة ميدانيون، وأسفر الهجوم عن أضرار كبيرة في خطوط تزويد الناحية بالتيار الكهربائي "خط 66 ك.ف، وخط 20 ك.ف".

عن إعادة تأهيل الشبكة، قال الرئيس المشترك لمركز كهرباء ناحية تل تمر، فهد سمعيلة، لوكالتنا "الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا بشكل مباشر خطوط التوتر العالي والمنشآت الحيوية في المنطقة، وهذه هي المرة الـ 24 التي تستهدف فيها شبكات الكهرباء في الناحية".

وأضاف: "هناك أضرار كبيرة نتيجة القصف الأخير على قرية أم الكيف، حيث تضررت خطوط التوتر المنخفض وشبكات التيار الكهربائي وسط القرية وسيتم صيانتها لاحقاً، لكن خطوط التوتر العالي التي تغذي الناحية جارٍ العمل عليها، وسيتم تغذية ناحية تل تمر وقراها بالتيار الكهربائي خلال الساعات المقبلة".

(أم)

ANHA