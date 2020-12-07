الرئيس المشترك لمكتب شؤون الأديان والمعتقدات يدعو إلى اعتراف رسمي بأسايش شنكال

استنكر الرئيس المشترك لمكتب شؤون الأديان والمعتقدات في إقليم الجزيرة جبير شيخ سليمان الاتفاقية التي توصلت إليها كل من الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني في 9 من تشرين الأول المنصرم، وقال: "الاتفاقية عبارة عن خدعة، ومؤامرة جديدة على شنكال".

أعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، في الـ 9 من تشرين الأول الماضي عن توصلهما إلى اتفاق حول إدارة شنكال من الناحية الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك بين الحكومتين، دون الأخذ بعين الاعتبار رأي أهالي شنكال، الأمر الذي أثار سخطهم.

وتساءل شيخ سليمان "أين كانت القوات العسكرية للحكومتين العراقية وإقليم كردستان عام 2014، عندما تعرض قضاء شنكال لهجمات من قبل مرتزقة " داعش؟ لماذا لم تُبرم اتفاقية كهذه في الوقت الذي سبّب فيه مرتزقة داعش دمارًا للشعب الإيزيدي وأسر آلاف النساء والأطفال؟".

وأضاف شيخ سليمان: " أهالي شنكال، اليوم، يديرون أمورهم بأنفسهم، سواء من الناحية العسكرية أو المدنية، وقادرون على حماية شنكال".

وشدد شيخ سليمان على ضرورة أن يتم التوصل إلى اتفاق رسمي من ناحية الاعتراف بقوات أسايش لشنكال، وقال: "لم نعد نصدق كلام الأفواه، ونعتبره تحايلًا، لابد أن يكون هناك اتفاق رسمي".

ودعا شيخ سليمان جميع الإيزيديين في العالم إلى الخروج إلى الساحات وتنظيم فعاليات لإيصال صوتهم ورفضهم للاتفاق إلى الرأي العام العالمي.

(م ح)

ANHA