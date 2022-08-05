الرئيس المشترك لمجلس تل رفعت: استهداف الناحية قبيل سوتشي رسالة مفادها مواصلة القتل

استهدفت طائرة انتحارية مسيّرة الكومين 16 في ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، 6 منهم أطفال، يوم أمس الخميس.

هذا ووقع الاستهداف بالقرب من موقع المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في 2 كانون الأول 2019، بحق مهجّري عفرين في تل رفعت، والتي راح ضحيتها آنذاك 10 أشخاص، منهم 8 أطفال.

وأصيب في الاستهداف الجديد أيضاً والد أحد الأطفال المصابين في مجزرة تل رفعت.

ويقطن في ناحية تل رفعت نحو22 ألف مواطن، منهم 7 آلاف من سكان المنطقة الأساسيين، وما تبقى من مهجري مقاطعة عفرين المحتلة.

تكرار للمجازر

تعليقاً على ذلك، تحدث الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت، محمد حنان، لوكالتنا وقال "دولة الاحتلال التركي مصممة على الاستمرار في استهداف المدنيين واحتلال تل رفعت ومنبج".

وأضاف: "دولة الاحتلال تكرر سيناريو مجزرة تل رفعت الأولى والثانية، والتي راح ضحيتهما مواطنون، جلّهم من النساء والأطفال".

ولفت حنان إلى استمرار المساومات التركية بهدف القضاء على المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا: "دولة الاحتلال التركي تتجول في جميع الدول الإقليمية بهدف الحصول على ضوء أخضر للبدء بعدوان واسع وشامل على شمال وشرق سوريا، ووصل بها الحال إلى دعم حكومة دمشق وبيع مرتزقتها، بهدف القضاء على الكرد ومشروع الإدارة الذاتية".

أكد حنان أن الاحتلال التركي زاد من هجماته على تل رفعت وعلى المواطنين في الشهباء، بعد القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء (تركيا ـ روسيا ـ إيران) في العاصمة طهران في 19 تموز المنصرم، وذلك عبر الطائرات المسيّرة والقذائف المدفعية والصاروخية بشكل يومي ومستمر.

أوضح الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت محمد حنان، أن استهداف المواطنين، وخاصة الأطفال، عبر طائرة انتحارية مسيّرة رسالة قبيل اجتماع سوتشي المزمع عقده اليوم الجمعة (5 آب)، والذي سيجمع رؤساء كل من (تركيا وروسيا) مفادها الاستمرار في قتل المواطنين وشن هجمات أوسع على المنطقة.

وأشار حنان إلى أن الاحتلال التركي استهدف موقع مجزرة تل رفعت التي راح ضحيتها 10 أشخاص 8 منهم أطفال، مؤكداً "الاحتلال التركي يهدف إلى النيل من إرادة ومقاومة مهجري عفرين في تل رفعت عبر استهداف الأطفال والنساء".

تطرق حنان إلى نوايا تركيا الاستعمارية في سوريا والعراق، "إن نوايا تركيا الاستعمارية في تحقيق الميثاق الملّي وإعادة أطماع العثمانية البائدة، لا تقتصر على سوريا والعراق فقط، بل تشمل جميع الدول".

شراكة دولية في المجازر

بيّن حنان أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمعنية بحقوق المهجرين دليل على شراكتهم مع الاحتلال التركي في إراقة دماء الشعب السوري وخاصة شعوب شمال وشرق سوريا.

وأشار الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت محمد حنان إلى أن الأهالي في مقاطعة الشهباء وخاصة في ناحية تل رفعت، واعون لدرجة عالية ومدركون لحقيقة ونوايا تركيا الاستعمارية في المنطقة.

تصميم على المقاومة

وأضاف حنان "أن جميع الأهالي مصممون على البقاء والمقاومة وفق مبادئ حرب الشعب الثورية من خلال تحصين مواقعهم وحفر الخنادق في الناحية، بهدف التصدي لأي هجوم من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وفي ختام حديثه، أكد محمد حنان أن الأهالي في ناحية تل رفعت، لم ولن يرضخوا لسياسات الدول المهيمنة، وأنهم يرفعون من وتيرة مقاومتهم في وجه الدولة التركية ومن يدعمها، على أمل تحرير عفرين والعودة إليها مجدداً.

(سـ)

ANHA