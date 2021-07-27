الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت يؤكد على استمرار المقاومة بوجه المحتلين

ويشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل شبه يومي هجمات وقصفاً مكثفاً على مقاطعة الشهباء التي تتعرض لحصار خانق من قبل حكومة دمشق والاحتلال التركي ومرتزقته.

ويستهدف جيش الاحتلال التركي منذ عدة أيام قرى ونواحي مقاطعة الشهباء التي تحوي مئات الآلاف من أهالي عفرين المهجرين.

وحيال هذه الأوضاع التي تمر بها المنطقة أجرت وكالتنا لقاء مع الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت محمد حنان حول السياسات التي تمارسها تركيا ومرتزقتها وحكومة دمشق في ظل الصمت الروسي في المنطقة.

وقال محمد حنان: "بعد تيتيم أطفالنا وتهجيرنا قسراً جراء العدوان التركي ومرتزقته منذ ثلاثة أعوام ونصف، اتخذنا من البيوت شبه المدمرة والمخيمات مستنداً لمواصلة مقاومتنا وتحرير مدينتنا".

وتابع محمد حنان حديثه:" وها قد مرت ثلاثة أعوام ونصف العام منذ تهجيرينا، لم يهدأ المحتل التركي ومرتزقته ليلة من تلك الليالي حيث يقصف محيط مدنية تل رفعت ومركزها، مخلفاً مجزرتين رح ضحيتهما العشرات من الأطفال وكبار السن".

واستكمل حنان حديثه بالقول:" وقبيل عدة أيام استهدفت طائرات دون طيار والتي تكون عادة دون صوت الكومين السابع مما أسفر عن جرح خمسة مواطنين من أهالي عفرين بينهم طفل لا يتجاوز من العمر 5 أعوام، وحمل يوم أمس وإلى وقتنا الحاضر مخاوف كبيرة بعدما رفع الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في مدينة مارع وتيرة همجيتهم مستهدفين كلاً من تل رفعت وقرية شيخ عيسى المتاخمة لناحية تل رفعت بمئات القذائف".

وواصل حنان حديثه قائلاً:" يعلم الكل بأن روسيا دخلت إلى سوريا في عام 2015 تحت ذريعة حماية الشعب السوري وتكون طرفاً قوياً لتحقيق السلام والمحافظة على وحدة الشعب السوري، إلا أن الهدف المخفي والأساسي لمجيئها إلى سوريا قد كشف للعلن، فروسيا والنظام السوري، وبرغم تواجدهما في مقاطعة الشهباء وإنشائهما للعديد من النقاط والمقرات العسكرية في المقاطعة إلا أنهما وبشكل خاص روسيا تغض نظرها عن القصف الهمجي للمقاطعة، بهدف استمرارية مصالحها مع تركيا.

وتحدث حنان عن الحصار الخانق المفروض من قبل حكومة دمشق منذ نزوح أهالي عفرين وعدم سماحها بمرور المستلزمات الطبية والمعيشية ومواد المحروقات بأنواعها ومن بينها مادة المازوت إلا بعد دفع مبالغ مالية طائلة تصل إلى ثمانية مليون ليرة سورية مقابل كل صهريج يدخل المقاطعة.

كما نوه محمد حنان إلى سياسة الحكومة السورية ومنظمة اليونيسف الخادمة لمصلحة تركيا قائلاً:" إلى جانب كل الصعوبات التي تفرضها الحكومة السورية بحصارها للمنطقة وإلى جانب همجية الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يستهدفون بين الفنية والأخرى أهالي عفرين بالقذائف والصواريخ، قطعت منظمة اليونيسف العالمية مياه الشرب عن مهجري عفرين تحت ذريعتين أولاهما عدم استطاعتهم كمنظمة عالمية تحمل نفقة توصيل المياه إلى المنطقة، والذريعة الأخرى كانت انتهاء مدة العقد الذي كانت تغذي المنطقة بمياه الشرب بموجبه ".

واختتم محمد حنان الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت حديثه قائلاً: "إن هذه القوى المتواجدة في المنطقة وتركيا معهم يتحدون حينما يكون الهدف إفشال مقاومة أهالي عفرين، ويخططون لتخويف وتجويع الأهالي ليلاً ونهاراً لخدمة مرادهم، إلا أننا أكدنا وسنؤكد أن أهالي عفرين مستمرون بمقاومتهم في وجه مخططاتهم ولن يتراجعوا عن مطالبهم حتى تحقيقيها وهي تحرير عفرين والعودة إليها".

ANHA