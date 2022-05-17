الرئيس المشترك لمجلس ناحية سنوني يتحدث اليوم لوكالتنا عن السياسات المعادية لشنكال

يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الكاظمي المنتهية ولايتها في العراق، وبالتنسيق مع دولة الاحتلال التركي، بتنفيذ سياسات ومخططات معادية تستهدف الوجود الإيزيدي في شنكال.

للحديث أكثر عن هذه المخططات والسياسات وفضحها، ينضم الرئيس المشترك لمجلس الشعب لناحية سنوني، لبرنامج خاص عبر وكالتنا.

الحديث سيتركز حول الحرب الخاصة التي يتبعها PDK ضد الشنكاليين، ومحاولات إفراغ شنكال، بالإضافة إلى التركيز على الهدف من بناء الجدار بين روج آفا وشنكال، والأهداف من هجمات الجيش العراقي ومحاولات خلق الفوضى في القضاء.

هذا ويمكن متابعة البرنامج الذي سيبث الساعة ١٩.٠٠ بتوقيت قامشلو، على الروابط الإلكترونية الخاصة بوكالتنا:

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(سـ)

ANHA