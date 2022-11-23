الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة: شعب المنطقة مصّر على مقاومة الهمجية التركية

تشن دولة الاحتلال التركي هجمات عنيفة وبلا هوادة على شمال وشرق سوريا منذ منتصف ليلة السبت (19 تشرين الثاني الجاري.

في هذا السياق، أشار الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة، خبات سليمان، إلى أن دولة الاحتلال التركي تختلق ذرائع واهية وتوجه أصابع الاتهام وتدّعي أن قوات سوريا الديمقراطية خلف تفجير إسطنبول والذي بات مكشوفاً أمام الجميع أنه كان تفجيراً متعمداً من قبلها؛ لشن هجماتها على المنطقة وكسب حاضنة جماهيرية قبل موعد الانتخابات.

مشيراً "أكاذيب وذرائع دولة الاحتلال التركي ليست بجديدة، واتخذ حزب العدالة والتنمية من الانفجار الذي وقع في إسطنبول مؤخراً، طعماً لطرح سيناريو يظهر أن شعب شمال وشرق سوريا، يشكل تهديداً لدولة الاحتلال التركي، وهدفه النيل من المشروع الديمقراطي والإدارة الذاتية".

ونوه سليمان إلى أن هجمات دولة الاحتلال التركي على شعب المنطقة، لن تنال من عزيمته، بل تزيده إصراراً وتمسكاً بمقاومته والتشبث بأرضه، قائلاً: "شعب المنطقة جابه أخطر المجموعات الإرهابية في العالم، ما زال مصر على خيار المقاومة، أمام الهمجية التركية".

لافتاً "على شعب شمال وشرق سوريا الالتزام بالتوجيهات الصادرة من قبل قوى الأمن الداخلي والقوى العسكرية وعدم ترك منازلهم، والتمسك بمبدأ وخيار حرب الشعب الثورية ضد الهجمات التي تطالهم من قبل دولة الاحتلال التركي".

كما اعتبر سليمان، هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وصمة عار على جبين القوى الدولية، التي تمنح موافقة دولية للاحتلال التركي بخرق المجال الجوي لشمال وشرق سوريا واستهداف المواطنين بشكل مباشر، "هجمات دولة الاحتلال التركي لم تشن دون موافقة دولية أو ضوء أخضر".

منتقداً صمت حكومة دمشق حيال هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، "على الرغم من التواجد العسكري لعناصر حكومة دمشق ونقاطها على طول الشريط الحدودي في مناطق شمال وشرق سوريا، إلا أن دولة الاحتلال التركي تستمر في اختراق السيادة السورية".

ودعاها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وحدة الأراضي والسيادة السورية وعدم قبول تجاوزات دولة الاحتلال التركي واستهداف شمال وشرق سوريا.

(م ح)

ANHA