الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين: لن نبقى في وضعية الدفاع بل سنحرر مناطقنا

صعّد قادة ومسؤولو دولة الاحتلال التركي من حدة تهديداتهم، في الفترة الأخيرة، بشن عدوان جديد على مناطق في شمال وشرق سوريا، وخاصة مدينتي منبج وتل رفعت، اللتين تضمّان عشرات الآلاف من مهجّري عفرين، بذريعة حماية "الأمن القومي التركي"، وإنشاء "منطقة آمنة" في الشمال السوري لتوطين مليون لاجئ فيها وتغيير ديمغرافيتها.

ما يتذرع به المسؤولون الأتراك هو ستار لإخفاء أهدافهم الحقيقية، واحتلالهم لـ كري سبي وسري كانيه وعفرين دليل على أكاذيبهم، والسياسة الممارَسة في هذه المناطق.

ومع تزايد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا واستهدافهم المواطنين بشكل مباشر، أعلن المجلس العام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حالة الطوارئ العامة في سائر المنطقة لمواجهة هذه التهديدات، والاستعداد لها في الـ 6 من تموز الجاري.

في السياق، تحدث الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين، محمد نعسو، عن أهداف الاحتلال التركي من شن عدوان جديد على مناطق في شمال وشرق سوريا، وعن الاستجابة لإعلان المجلس العام للإدارة الذاتية حالة الطوارئ العامة، والتأهب ـ على الرغم من الإمكانات الضعيفة ـ لصد العدوان، والمضي قدماً نحو تحرير المناطق المحتلة.

محمد نعسو قال "بعد عدوان همجي على مقاطعة عفرين - تغاضت عنه دول العالم- وارتكاب المجازر بحق أهالي عفرين خلاله، وتهجيرهم إلى مقاطعة الشهباء، لا يزال الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرين في تلك الهمجية وارتكاب المجازر بحقنا".

وتابع "في الفترة الأخيرة، صعّد الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في المناطق المحتلة المحيطة بمقاطعة الشهباء، من استهدافهم لمدينة تل رفعت والنواحي والقرى التابعة لها، وذلك على خلفية تهديدات رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان بشن عدوان جديد على المنطقة"، مضيفاً "تُقابَل التهديدات بتأكيد الأهالي على التمسك بالمقاومة، والوقوف في وجه السياسات الهادفة إلى تقسيم سوريا وشعبها، وسط صمت مريب من قبل المجتمع الدولي والدول الضامنة حيال تلك التهديدات".

إعلان حالة الطوارئ هدفه حماية الشعب ومكتسباته

تابع نعسو "أعلنت الإدارة الذاتية حالة الطوارئ بهدف حماية مكتسبات شعب شمال وشرق سوريا الذي يتعرض لإجرام الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل يومي عبر الاستهداف العشوائي للمناطق الآهلة، أو الاستهداف بالطائرات المسيّرة.

أكد نعسو أن "الدفاع عن الأرض حق مشروع، ولن نسمح للعدو التركي باحتلال أراضينا وتنفيذ مشروعه الاستعماري في تطبيق "الميثاق الملّي"".

شدد نعسو "على الرغم من الحصار والقصف المستمر، نحن أهالي إقليم عفرين من الكرد والعرب والتركمان، مستعدون ـ من الكومين إلى المجالس ـ لصد هذا العدوان".

أكد نعسو في ختام حديثه، أن أهالي إقليم عفرين لن يكونوا في حالة الدفاع أمام هجمات الاحتلال التركي فقط، بل سيقاومون من أجل تحرير مقاطعتهم من قبضة الاحتلال ومرتزقته "إن أي عدوان على أهالي عفرين سيواجَه بمقاومة كبيرة ستمتد إلى تحرير أراضيهم من الاحتلال ومرتزقته".

(ل م)

ANHA