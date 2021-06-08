الرئيس المشترك لمجلس مخيم مخمور: التعبير عن القلق لا يوقف الهجمات

تعرض مخيم مخمور أو مخيم (الشهيد رستم للنازحين) منذ نشوئه لعشرات الهجمات من قبل الدولة التركية. ويضم المخيم مواطنين من شمال كردستان فروا من بطش دولة الاحتلال التركية. ورغم أن المخيم يقع تحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أنه كان على الدوام هدفاً لهجمات الدولة التركية.

في الثاني من شهر حزيران هدد رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم على مخيم مخمور خلال لقاء تلفزيوني، وفي الـ 5 من شهر حزيران وبعد تهديدات أردوغان، نفذت مسيرات تركية غارات استهدفت المخيم.

الرئيس المشترك لمجلس مخيم مخمور حاجي قاجان تحدث حول الموضوع لوكالتنا وقال إن أهالي المخيم يقاومون منذ عامين متواصلين ضد الحصار الذي يفرضه الحزب الديمقراطي الكردستاني على المخيم.

′استهدفوا ملعباً للأطفال′

قاجان أشار إلى التهديدات التي أطلقها أردوغان خلال برنامج تلفزيوني والتي سبقت الهجوم، وقال: "سبق وأن استهدفوا بالغارات الجوية محيط مخيم مخمور لأكثر من مرة. ولكن في هذه المرة استهدفوا مناطق حساسة داخل المخيم. أهلنا في المخيم معرضون لخطر كبير. المنطقة التي تم استهدافها كانت ساحة مشتركة بين 6 مدارس. وقريباً جداً من حديقة الشهيدة آريان. حيث يرتادها الأطفال عادة من أجل اللعب. ولأن الهجوم حدث خلال فترة الظهيرة لم يصب أحد، إنهم يسعون من خلال هذا الهجوم إلى ترهيب الأهالي، ولكن آمالهم لم تتحقق حيث عبّر الأهالي عن موقفهم المناهض للاحتلال منذ اللحظة الأولى للهجمات".

′المخيم يقع تحت إشراف الأمم المتحدة والعراق′

قاجان أعاد إلى الأذهان بأن مخيم مخمور يقع تحت إشراف الأمم المتحدة وحكومة العراق، وأضاف بهذا الصدد: "أمام مرأى الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان يتم استهداف المدنيين في مخمور. خلال السنوات الـ 28 المنصرمة قدمنا الكثير من التضحيات المعنوية والمادية. قدمنا طلبات كتابية وشفهية أكثر من مرة للأمم المتحدة حول ما يتعرض له المخيم من هجمات. وشرحنا وضعنا للوفود التي زارت المخيم، ووعدونا بحماية المخيم من الهجمات، ورفع الحظر لفترة قصيرة. ولكن جميع المؤسسات التي وعدتنا، وكذلك الأمم المتحدة، لم تف بوعودها، وعليه فإن الأمم المتحدة والحكومة العراقية تتحملان المسؤولية عن كل ما يحدث".

′إن التعبير عن القلق فقط لا يصد الهجمات′

قاجان أشار إلى تصريحات المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، والتي قالت فيها ’إن هذه الهجمات هي انتهاك صارخ للقوانين الدولة والإنسانية، وإننا قلقون إزاء الأمر’ وقال حول الموضوع: "إن مقولة ’نعبر عن قلقنا‘ لا تحد من هجمات الاحتلال، يجب اتخاذ خطوات عملية إزاء هذه الهجمات التي تشنها الدولة التركية، وليس مجرد التعليق على الموضوع. إننا باسم أهالي مخمور نطالب باتخاذ خطوات ملموسة وعملية. وإذا لم يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات، فإننا سوف نفقد الثقة بالأمم والمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. وطالما هناك صمت إزاء هذه الهجمات، فإن هجمات الدولة التركية المحتلة وهجمات أردوغان سوف تستمر ضد أهالي مخمور".

′القوة الوحيدة التي تتصدى لهجمات دولة الاحتلال التركية هي حركة الحرية′

حاجي قاجان نوه أيضاً إلى أن أردوغان يعمل على كسب الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانبه خلال الهجمات التي يشنها ضد مناطق جنوب كردستان، وقال بهذا الصدد: "إن حركة حرية كردستان هي القوة الوحيدة التي تتصدى لجرائم دولة الاحتلال التركية التي تنتهج مخططات تهدف إلى إبادة الشعب الكردي. مقاتلو الكريلا تقوم بالدفاع عن نفسها في مناطق الدفاع المشروع، إنهم مقاتلون من أبناء هذا الشعب يناضلون ضد الاحتلال. ولذلك فإن على أبناء شعبنا في جنوب كردستان، وشعبنا في جميع أجزاء كردستان، احتضان واحتواء المقاومة الكبيرة التي يبديها مقاتلو الكريلا. إن القضاء على الكريلا يعني القضاء على سائر الشعب الكردي وعلى جميع شعوب المنطقة. الهدف هو القضاء على مستقبل الشعب الكردي، وعليه فإنه لا خيار أمامنا سوى تصعيد المقاومة".

وأضاف كاجان أيضاً: "على الشعب الكردي في كل مكان، اتخاذ موقف حازم إزاء الهجمات التي تستهدف جنوب كردستان، ومخمور وجميع أجزاء كردستان الأخرى. يجب على الشعب الكردي وجميع أصدقائه التحرك فوراً من أجل إيقاف الحرب الداخلية بين الكرد التي يسعى أردوغان إلى تأجيجها. إن الذين هاجموا مخمور اليوم سوف يهاجمون جميع أجزاء كردستان، لقد ضحينا بعشرات الآلاف من الشهداء في شنكال وهولير وقامشلو. إن السبيل الوحيد لدحر هذه الهجمات هو المقاومة المشرفة. نحن أبناء مخمور سوف نقاوم حتى النهاية من أجل دحر هذه الهجمات".

(ك)

ANHA