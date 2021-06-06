الرئيس المشترك لمجلس ديرك يطالب العراق وباشور بتوضيح موقفهما من الاحتلال التركي

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 23 نيسان/ أبريل المنصرم، هجمات إبادة واحتلال على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، مستخدمًا خلالها الأسلحة المحرمة دوليًّا، فيما يبدي مقاتلو الكريلا مقاومة بطولية في وجه جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق دعت منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) وقوات الدفاع الشعبي الشعبَ الكردي والكردستاني إلى الانتفاض ضد هذه الهجمات التي تستهدف وجود الكرد في كردستان.

وحول الانتهاكات التركية وصمت حكومة باشور والحكومة العراقية، تحدث لوكالتنا ANHA الرئيس المشترك لمجلس منطقة ديرك محمد عبدالرحيم.

وقال: "منذ 23 نيسان/ أبريل وبعد اتصال بين أردوغان والرئيس الأمريكي، وفي الوقت الذي اعترف فيه الأخير بالمجزرة الأرمنية، بدأت تركيا الهجوم على مناطق الدفاع المشروع(مديا) آفاشين، متينا، زاب".

وأشار عبدالرحيم إلى أن "هذه الهجمات هي قرار إبادة، وهدف الدولة التركية هو إبادة الفكر الحر، والقضاء على الفلسفة الحرة والنضال والمقاومة".

وتابع عبدالرحيم "استخدمت الدولة التركية جميع الأسلحة في قصفها على مناطق الدفاع المشروع، بما فيها الأسلحة المحرمة دوليًّا ومنها الأسلحة الكيماوية، وهدفها ليس فقط مناطق الدفاع المشروع، بل القضاء على جميع شعوب المنطقة، والقضاء على الفكر الحر".

وأشار عبد الرحيم بمقاومة الكريلا إلى التفوق التقني لجيش الاحتلال التركي "قوات الدفاع الشعبي تبدي مقاومة تاريخية وبطولية ضد هجمات الدولة التركية والجيش التركي ومرتزقتها على الرغم من التقنيات المتطورة لدى الاحتلال".

وعبّر عبد الرحيم عن أسفه حيال صمت حكومة باشور"الشعب الكردي في هذه المرحلة يعبّر عن رأيه عبر الفعاليات والمظاهرات لإدانة هذه الهجمات، وللأسف حكومة باشور لم تبدِ أي موقف".

وأضاف عبدالرحيم "إن حكومة باشور كردستان تمنع الشعب من الخروج للتعبير عن رأيه حيال هجمات الدولة التركية وتزج به في السجون وتمنعه من التظاهر والتنديد واستنكار سياسات الدولة التركية".

وطالب عبدالرحيم "حكومة باشور والحكومة العراقية بتوضيح موقفها من الهجمات التركية".

وقال عبدالرحيم "إن الحكومة العراقية تستطيع من الناحية القانونية وعبر القانون الدولي ممارسة ضغوط على تركيا".

(م)

ANHA