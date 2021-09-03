الرئيس المشترك لمجلس الشعب في مخمور: لن نستسلم مطلقا للهجمات

قصفت طائرات بلا طيار تابعة للدولة التركية المحتلة مخيم للاجئين في مخمور. لم يسفر الهجوم عن فقدان أرواح لكنه أسفر عن إصابة امراة. وبحسب ماورد فقد ألحق الهجوم ضررا بمنازل وأملاك الأهالي في المناطق المحيطة بمكان الهجوم.

أوضح الرئيس المشترك لمجلس الشعب في مخمور حاجي كاجان بخصوص هجمات الدولة التركية على مخمور أن هذه الهجمات هي استمرار لمفهوم الحرب الخاصة ضد الشعب الكردي وقال" قامت الدولة التركية المحتلة خلال الأيام الأخيرة بهجمات على روجافا ،شنكال وقبل ذلك بعدة أيام على بنجوين حيث استهدفت هذه الهجمات المدنيين واليوم استهدفت منزلا مدنيا في مخمور.

وبيّن حاجي كاجان أن ازدياد الهجمات على المدنيين هي استمرار لمفهوم الحرب وقال"مفهوم الحرب هذا يستخدم بشكل خاص ضد حركة التحرر الكردية وشعبها .ندرك أن الدولة التركية لن تحقق نتيجة من هذا المفهوم .في عام 2014 جعلوا داعش تبدأ هجماتها على روجافا، شنكالومخمور للقضاء على إنجازات الشعب الكردي لكن شعب روجافا وشنكال لم تسمح لهم بذلك من خلال تنظيم ذاتها.مرة أخرى لم يخضع شعب مخمور أمام الهجمات . هذه الهجمات تتخذ من الهجمات الانتقامية التي لم تستطع مرتزقة داعش تحقيق شيء من خلالها عام 2014أساسا لها.

وتابع حاجي كاجان"يحاولون بهذه الهجمات القضاء على مكاسب الشعب الكردي.فالهجمات التي تشن على باشور،روجافا،شنكال وآخرها على مخمور تشير إلى هذا.وحتى لو كانت هذه الهجمات مجزأة ومتفرقة يجب عدم النظر إليها على هذا النحو فالهدف هو القضاء على الشعب الكردي بأكمله".

طالب كاجان الشعب الكردي بالرد على هذه الهجمات وقال" يجب على الشعب أن يكون حذرا أمام تهديد هذه الهجمات ، فإذا لم يتحرك شعبنا اليوم ضد هذه الهجمات قد يفوت الأوان غدا . نحن كشعب مخمور سنقاوم ضد هذه الهجمات حتى النهاية تريد الدولة التركية الفاشية كسر إرادة الشعب الكردي وقمعها.هذه الهجمات لن تستطيع أبدا قطعنا عن قضيتنا قضية الشرف والنضال.

’يجب على شعبنا في كل مكان رفع صوته ضد الهجمات‘

أشار حاجي كاجان إلى أنه يجب على الشعب الكردي النزول إلى الشوارع للفت الانتباه إلى الخطر الذي يحيد بشنكال ومخمور وقال"يجب أن يناضل شعبنا ضد الدولة التركية المستبدة العدوة. يجب على شعبنا التحرك في كل مكان وتدمير مفهوم الحرب هذا فهذا الحل الوحيد أمام الشعب الكردي وأصدقائه فإن لم نفعل هذا فسوف نشهد تدمير المكاسب التي حققناها على مدى السنوات .أمام هذا يجب على الشعب الكردي تصعيد نضاله في كل مكانه وترك العدو يتحسر على عدم تحقيق أحلامه.

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ANHA