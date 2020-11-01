الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني: نقف صفًّا واحدًا مع قوات سوريا الديمقراطية

وجاءت تصريحات الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني محمد نور الذيب، خلال لقاء لوكالة هاوار على هامش اللقاء الذي جمع المجلس مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية، ظهر اليوم، في مركز العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وعن هدف الزيارة قال محمد نور الذيب "الزيارة جاءت للتأكيد بأننا نقف صفًّا واحدًا مع قوات سوريا الديمقراطية وفي وجه من يحاول اليوم زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وفي وجه أي تدخل للعبث بأمن المدينة، وبأننا مستمرون في مسيرة البناء".

وأضاف "وتجديد عهد أهالي مدينة الرقة لمواصلة المسيرة مع قوات سوريا الديمقراطية الى النهاية، ورفضهم لأية قوة أخرى غير قوات سوريا الديمقراطية".

(أ م/م)

ANHA