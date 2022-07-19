الرئيس المشترك لمجلس الحسكة يدعو إلى المقاومة وانتهاج مبدأ حرب الشعب الثورية

في إطار تصاعد وتيرة تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها لمناطق شمال وشرق سوريا، بغية احتلالها، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 6 تموز الجاري، حالة الطوارئ، لمجابهة الهجمات التركية الاحتلالية على المنطقة.

واستعداداً للمرحلة القادمة، تنظم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا شعب المنطقة عامة وأعضاء كافة مؤسساتها خاصة، على أسس حرب الشعب الثورية، للتصدي لكافة الهجمات التي تطال المنطقة.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة، خبات سليمان، أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كثفت ـ مع إعلان حالة الطوارئ ـ من اجتماعاتها الجماهيرية ومع أعضاء كافة مؤسساتها، لتعريفهم بمدى خطورة المرحلة الراهنة وأهداف دولة الاحتلال التركية الرئيسة من الهجمات.

مشيراً "سيكون قرارنا حازماً من أجل تحرير المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركية".

وأضاف سليمان خلال حديثه، إن اجتماعاتهم الجماهيرية تعقد على أساس توعية الشعب من أجل التصدي لكافة الهجمات على المنطقة، قائلاً "توعية الشعب هي مفهوم حرب الشعب الثورية التي تهدف إلى تكاتف الشعوب والوقوف إلى جانب قواته العسكرية في كافة المحن، وقيامه بحماية مناطقه، وإن هذا المفهوم مترسخ لدى شعوب المنطقة وسيكون تطبيقه عملياً في حال حدوث أي طارئ في المنطقة".

وتعتبر حرب الشعب الثورية، مقاومة شعبية وفق أسس الدفاع الذاتي للوقوف في وجه أي هجمات احتلالية وعدوانية، تتكاتف فيها الشعوب والمكونات للوصول إلى الانتصار.

مبيناً "هدف دولة الاحتلال التركي من تهديداتها وهجماتها على المنطقة، هو قضم المزيد من الأراضي وضمها إلى الخريطة التركية، بعد احتلال منطقة عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، وضرب المكتسبات التي حققتها الإدارة الذاتية على مدى عشر سنوات، وإحياء مرتزقة داعش من جديد".

ودعا الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة، خبات سليمان في ختام حديثه، الشعوب كافة إلى تنظيم نفسها على أسس حرب الشعب الثورية، والوقوف إلى جانب قواته العسكرية، لمجابهة الهجمات الاحتلالية، والإدراك التام لمخططات دولة الاحتلال التركية التي تهدف إلى إبادة جميع مكونات شمال وشرق سوريا.

(سـ)

ANHA