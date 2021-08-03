الرئيس المشترك للمجلس المدني في المنطقة الغربية بدير الزور يدعو للاعتراف بالإدارة الذاتية

وشدد جاسم الرياش في حديث لوكالتنا على ضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية "كونها قدّمت تضحيات عسكرية ومدنية وقضت على تنظيم داعش الإرهابي بمشاركة التحالف الدولي".

ومضى بقوله: "يجب على المجتمع الدولي والمنصات الحقوقية الدولية الاعتراف بالإدارة الذاتية، لأنها تمثل برنامج ديمقراطي يخدم الشعب ومشروعاً يخدم الإنسانية، ثمرته 12 ألف شهيد و21 ألف جريح".

لافتاً أن "قوات سوريا الديمقراطية حررت المنطقة من الظلم والبطش والعدوان، والإدارة المدنية على شقيها التنفيذية والتشريعية حققت إنجازات كبيرة في وقت قصير".

جاسم الرياش أشار إلى تشكيل الإدارات الذاتية، وقال إنها "لخدمة المواطن السوري، وأن مصير الشعب السوري هو الاعتراف بالإدارة الذاتية، لذا يجب على جميع العالم الاعتراف بها لأنها الحل الوحيد لجميع الصراعات في هذه المنطقة سواء كانت سياسية أو عسكرية".

مبيناً أن الإدارة الذاتية "تجعل من المجتمع ديمقراطياً وأفضل على المستوى الفكري والصحي، لخدمة هذا البلد"، ودعا في ختام حديثه "الرموز العشائرية والمجتمعية والمثقفين والمؤهلين وذوي الكفاءات والخبرات والفاعلين الاجتماعيين والإداريين في هذه المنطقة والكبير والصغير" إلى العمل للاعتراف بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

(س ر)

ANHA