الرئيس المشترك للبيت الإيزيدي: استهداف مروان بدل محاولة للقضاء على الكرد تاريخاً وعقيدة

استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي، ظهر الثلاثاء، سيارة الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية لشنكال، مروان بدل، في ناحية خانسور، الذي استشهد على الفور، فيما نقل طفلاه اللذان كانا برفقته إلى المشفى.

وعن الاستهداف، بيّن الرئيس المشترك للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، فاروق توزو، أن ما حصل من استهداف مروان بدل هو امتداد لتاريخ الاعتداءات والمجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركية بحق الإيزيديين جميعاً، ليس فقط شنكال.

ونوّه توزو خلال تعقيبه على الجريمة، لوكالتنا، إلى أن الاستهداف يمتد من عصر الخلافة العثمانية التي استهدفت دائماً أبناء هذه الديانة في محاولة منها القضاء على الكرد تاريخاً وعقيدة.

وقال: "حين يستهدف الحقد التركي، شخصية اجتماعية من عمق شنكال وفي القرية التي يقطنها، فبالتأكيد هي رسالة سافرة بأنهم يستهدفون الإيزيديين شعباً وعقيدة، وليس كما تروج وسائل الإعلام المختلفة بأنهم يستهدفون فصيلاً سياسياً معيناً".

وأشار توزو إلى أن هذا الاستهداف يحمل ذات الرسالة التي تكشف نوايا الاحتلال العنصرية، من خلال استهداف الشخصية الوطنية يوسف كلو وحفيديه، قائلاً: "وهو تأكيد على الهستيريا التي يعيشونها، فاستهداف مثل هذه القامات العالية لا تحقق هدفها بل تدفع بشعبنا إلى التكاتف والتعاضد أكثر والوقوف بحزم في وجه التوجهات العدوانية لدولة الاحتلال التركي".

وانتقد توزو في ختام حديثه، موقف الحكومة العراقية الملتزمة الصمت، حيال ما يرتكبه جيش الاحتلال التركي من جرائم، على الأراضي العراقية، ووصف موقفها بالبائس، وقال: "الدولة العراقية التي ما توانت عن ذكر أن شنكال هي جزء عزيز من العراق الفيدرالي، ولكنها في المحصلة تقف موقف البائس الذي لا حيلة بيده، فهل هذا هو العراق العظيم؟، وبالنسبة للموقف الدولي فهو مؤلم لشعبنا ويستدعي المزيد من الحزم".

(أ م)

ANHA