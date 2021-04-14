الرئيس المشترك لهيئة الصحة لإقليم عفرين: لم نتلق أي دعم دولي في مواجهة كورونا

هذا وانتقد الرئيس المشترك لهيئة الصحة لإقليم عفرين، الدكتور محمد نور، تقاعس المنظمات عن القيام بواجبها تجاه أهالي إقليم عفرين وبشكلٍ خاص خلال انتشار فيروس كورونا.

وقال: "منذ تهجير أهالي عفرين إلى مقاطعة الشهباء، لم تقدم المنظمات الإنسانية أيّ مساعدة "، مُضيفًا "على الرغم من توافر الإمكانات لديهم، فإنّ أغلب المنظمات لم تمد يد العون للأهالي وخاصة خلال انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)".

وعن جهودهم في حثّ الأهالي على الوقاية والاحتراز من فيروس كورونا، قال محمد نور: "سنشدّد من الحملات التوعوية، حيث سنقوم بتوزيع المنشورات التي تتضمن الوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى الإشراف على سيارة متنقلة ترشد الأهالي كيفية الوقاية، وحثّهم على التقيّد بالقرارات التي اتخذتها خلية الأزمة بشكلٍ جدّي بصدد هذا الفيروس المُعدي، وخاصةً المسنين المصابين بالأمراض المزمنة كـ(الضغط، السكر، القصور الكلوي، البدانة) إذ أنّها كلها عوامل خطرة".

(كروب/ س ر)