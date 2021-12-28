الرئيس المشترك لحركة الشبيبة: نتقدم للأمام وتزداد وتيرة نضالنا وعزيمتنا ضد الاحتلال والخونة

وجاء حديث محمد محمود تعليقاً على استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي يوم السبت المنصرم، المصادف لـ 25 من الشهر الجاري منزلاً شرق مدينة كوباني في حي الشهيدة بيمان، ما أدى إلى استشهاد 5 من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وقال الناطق باسم حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات والرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، محمد محمود، بأن "دولة الاحتلال التركي وبعد فشلها في جبال كردستان وهزيمتها أمام الكريلا، تهاجم عبر طائراتها المسيّرة المدنيين في مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا".

وأضاف بأن "الدولة التركية تظن في نفسها أنها إن استهدفت المدنيين والشبيبة والإداريين في الإدارة الذاتية فإنها ستتمكن من كسر إرادة وعزيمة شعب المنطقة، ولكنها فلتعلم أنها مهما هاجمتنا ومهما استشهد منا فهناك الآلاف سائرون على هذا النهج".

وأكد بأن "تركيا إن كانت تمتلك الطائرات والصواريخ، فنحن نملك الإرادة والعزيمة ونستند بشعبنا وشبيبتنا ولن تستطيع دولة الاحتلال التركي النيل من هذه الإرادة عبر هكذا هجمات مهما فعلت".

وأوضح محمود أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي يتعاونان مع الاحتلال التركي ويخونان شعب المنطقة عبر الخونة والعملاء في صفوفها وحمّلهم مسؤولية الاستهداف الأخير.

وأكد الناطق باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، محمد محمود، على مواصلة النضال قائلاً "مع كل شهيد يزداد غضبنا ونتقدم للأمام في كل مرة وتزداد وتيرة نضالنا وعزيمتنا ضد الاحتلال والخونة".

وناشد محمد محمود كافة شبيبة كردستان وبشكل خاص شبيبة باشور وباكور كردستان لرفع وتيرة النضال ضد حزب العدالة والتنمية والحزب الديمقراطي الكردستاني ومساندة شبيبة روج آفا لدحر الاحتلال وإنهاء وجود الخونة والعملاء في المنطقة.

وفي ختام حديثه قدم محمود العزاء لذوي الشهداء معاهداً بالسير على خطاهم والانتقام لهم وإحراز التقدم بالرغم من أنف العدو والخونة، بحسب وصفه.

هذا وكثفت دولة الاحتلال التركي منذ أواسط العام الجاري من هجماتها الجوية عبر الطائرات المسيّرة على شمال وشرق سوريا، إذ استشهد خلال شهر أكتوبر المنصرم 5 مواطنين بين مدني وعسكري عبر استهدافهم بطائرة مسيّرة تركية في 20 و23 من شهر أكتوبر الفائت في مدينة كوباني.

(م ع/ج)

ANHA