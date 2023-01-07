الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم عفرين: سنكون أمام إبادة جماعية إذا استمر الحصار

يستمر حصار حكومة دمشق لمقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية منذ آب الماضي، والأهالي يواجهون ظروفاً صعبة في ظل انعدام أهم مستلزمات الحياة من المحروقات والأدوية والمواد الغذائية.

بهذا الصدد، قال الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم عفرين، جبرائيل مصطفى، "تفرض حكومة دمشق، حصاراً جائراً على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وعلى مقاطعة الشهباء، وتتبع سياسة لا أخلاقية، منافية للقوانين، وذلك منذ بداية الاحتلال التركي لمدينة عفرين عام 2018".

وأضاف: "الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق، لم تكتفِ بمنع إدخال المواد الأساسية من المحروقات والأدوية وغيرها، بل قطعت الطرق أمام الأهالي من مهجّري عفرين ومنعتهم من الذهاب إلى مدينة حلب، لتلقي العلاج والحالات الإنسانية الضرورية".

وأشار إلى أن "هذا الحصار يشكل كارثة إنسانية حقيقية بحق الأهالي؛ فقد أدى إلى وفاة طفلين (وسام سيدو، وحسين عبد الله كيبار) في حي الشيخ مقصود، أحدهما رضيع عمره (17 يوماً) نتيجة البرد القارس، لعدم توفر مواد التدفئة والأدوية"، مؤكداً "إذا استمر الحصار سنكون أمام كارثة إنسانية حقيقية، بل أمام إبادة جماعية".

وطالب "اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني، وهيئة الأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ وإجبار حكومة دمشق على فك الحصار المفروض على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء".

(ل م)

ANHA