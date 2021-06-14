الرئيس اللبناني: لا يمكن لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسار المفاوضات

والتقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون رئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه وعرض معه آخر التطورات المرتبطة بعملية التفاوض بعد توقفها قبل أسابيع.

وأبلغ عون الوسيط الأميركي رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية بهدف الوصول إلى تفاهم على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية. وقال: "لا يمكن لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسار المفاوضات".

وفي السياق كشفت مصادر مطلعة على موضوع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أن الاجتماعات الثلاثية في الناقورة ستتوقف في هذا الإطار، مشيرة إلى أن هناك اتجاهًا لعقد اجتماعات ثنائية بين لبنان وأميركا من جهة، والطرف الأميركي والإسرائيليين من جهة أخرى، في سبيل تحقيق أي خرق، لأن الاجتماعات الثلاثية لم تثمر أي نتائج.

(ز غ)

ANHA