الرئيس اللبناني يطالب الأجهزة الأمنية والعسكرية بإنهاء قطع الطرق

ترأّس رئيس الجمهوريّة اللبنانية ميشال عون اجتماعًا اقتصاديًّا، ماليًّا، أمنيًّا وقضائيًّا في حضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدّعي عام التمييز وحاكم مصرف لبنان وعدد من المسؤولين في القطاعين المصرفي والصيرفي.

وفي مستهل الاجتماع أكّد رئيس الجمهورية أنّ الأوضاع المستجدّة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج إلى معالجة سريعة، لأننا نشهد ارتفاعًا غير مبرّر في سعر صرف الدولار بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار.

وأضاف عون: إن هذا الواقع يفرض اتّخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيّين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرّر. أمّا الإجراءات فهي ذات طبيعة مالية، قضائية وأمنية.

وحذّر من خطورة ما يجري لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني، وطلب من الإدارات والجهات المعنيّة قمع المخالفات التي تحصل، لا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائيّة واحتكارها وحرمان المواطن منها.

مشدّدًا على عدم جواز استمرار هذا الفلتان الذي يضرّ بمعيشة الناس داعيًا الأجهزة الأمنيّة والإدارات المختصة إلى القيام بواجباتها في هذا المجال، كذلك طلب الرئيس من الأجهزة الأمنيّة الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة للبلاد، لا سيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية.

وتناول الرئيس الوضع الأمني في البلاد، فقال إنّه إذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر إلّا أنّ إقفال الطرق هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم، لا سيما بعد أسابيع من الإقفال العام الذي فرضه حال التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا.

وقال الرئيس اللبناني إنّ قطع الطرق مرفوض وعلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردّد، خصوصًا أن الأمر بات يتجاوز مجرّد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظّم يهدف إلى ضرب الاستقرار.

ونبّه رئيس الجمهوريّة اللبنانيين إلى خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها، مؤكدًا أنّه ماضٍ في برنامجه الإصلاحي مهما بلغت الضغوط وقال: أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع.

وشهدت مختلف المناطق اللبنانية منذ صباح اليوم قطع طرق، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بالإضافة إلى الاحتقان السياسي.

(ز غ)