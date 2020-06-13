الرئيس الجزائري الوضع في ليبيا إعادة للسيناريو السوري

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حديث لوسائل إعلام محلية ليل الجمعة أن الوضع الليبي يسير باتجاه سيناريو مماثل لما حدث في سوريا.

وأكد عبد المجيد تبون "المد والجزر الموجود في ليبيا لا يجذبنا ولا نتدخل فيه، خطتنا واضحة لا للحسم العسكري ويجب اتباع النقاش والحوار لأن الدم الذي يسيل هو دم ليبي وليس دم الجهات التي تتخذ حرباً بالوكالة".

إلى ذلك، قال تبون "ليست لدينا أطماع توسعية أو اقتصادية في ليبيا كل ما نريده هو وقف الاقتتال"، وأشار إلى إمكانية التعاون مع دول الجوار سواء مصر أو تونس من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.

وأضاف: "ما سنخسره في حروب نحن في غنى عنها نفضل استغلاله في تنميتنا المحلية بدل الخسائر العسكرية التي قد تُسببها المشاركة العسكرية خارج الحدود بعيداً عما ينصه الدستور".

ويأتي هذا في وقت تستمر الأمم المتحدة في السعي إلى حث كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي، وسط شبه اجماع دولي وإقليمي على أن لا حل في ليبيا إلا عن طريق السياسة.

(ش ع)