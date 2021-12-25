الرئيس الإيراني يحذر بأن أي تحرك معاد سيواجه رداً شاملاً وحاسماً

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، تعليقاً على مناورات "الرسول الأعظم" التي اختتمت أمس الجمعة، أن "مناورات الرسول الأعظم دليل على إرادة وقدرة الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني وأمنه".

وتابع قائلاً: "أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه رداً شاملاً وحاسماً من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر وكبير وجوهري".

كما أشاد رئيسي بجهود الحرس الثوري الإسلامي في حماية أمن الأمة الإيرانية ودول المنطقة في آن واحد.

وانتهت يوم الجمعة المناورات الحربية للحرس الثوري التي تضمنت إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

(د ع)