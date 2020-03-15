الرئيس الإسرائيلي يعتزم تكليف غانتس لتشكيل حكومة جديدة

وقال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في أعقاب انتهاء مشاوراته مع الكتل النيابية، مساء اليوم الأحد، إنه سيكلف، غانتس، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، يمتلك غانتس، الآن أغلبية في مقاعد "الكنيست" وذلك بـ 61 مقعدًا، بعد أن أوصى أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" والقائمة العربية المشتركة، بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن ريفلين، قوله، إنه يدفع حتى اللحظة الأخيرة باتجاه تشكيل حكومة وحدة في ظل أزمة فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يمتلك غانتس الآن، تفويض "الكنيست"، لتشكيل الحكومة.

(ع م)