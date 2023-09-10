الرئيس الفرنسي: سننسّق مع الرئيس بازوم إن قررنا إعادة نشر قواتنا في النيجر

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم، حسب وكالة رويترز.

وأضاف ماكرون؛ خلال مؤتمر صحفي عقب قمة "مجموعة العشرين" في نيودلهي: "إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلا بناء على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه. ليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة"، في إشارة إلى القادة العسكريين الذين يحتجزون الرئيس منذ انقلاب 26 تموز الماضي.

هذا وألغت السلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر العديد من اتفاقيات التعاون العسكري المبرمة مع فرنسا، كما دعت قوات الأخيرة إلى الانسحاب السريع.

(م ش)