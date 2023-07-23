وأصر الرئيس الأوكراني، حسبما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، على أن الأوضاع على جبهات القتال الأمامية على وشك "التحول"، مكرراً دعوته للحلفاء لتزويد قواته بالمزيد من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المقاتلة المتطورة.

وقال: "نحن نقترب من لحظة يمكن فيها للإجراءات ذات الصلة أن تتسارع، لأننا نتجاوز بالفعل بعض مواقع الألغام ونقوم بإزالتها".

وجاءت تطمينات ودعوات زيلينسكي الجديدة، خلال حديثه إلى قادة الأمن الدوليين في منتدى "آسبن" بالولايات المتحدة، والذي سيطرت المناقشات المرتبطة بوتيرة الهجوم المضاد لأوكرانيا لصد القوات الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا، على جدول أعماله.

وفي رداً على ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال الرئيس الروسي خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد في موسكو، أنه لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، موضحاً أنه "قائم ولكنه فشل".

وفي سياق متصل، قصفت القوات الروسية مجدداً مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية ليل السبت الأحد ما أسفر عن مقتل شخص، في هجوم نُفذ قبل ساعات من اجتماع بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حليف موسكو الوثيق.

(ي ح)