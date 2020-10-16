الرئيس الأرميني: تركيا عقبة رئيسية أمام التسوية في قره باغ كما في سوريا

وقال سركيسيان في مقابلة مع شبكة "سي بي إن نيوز" الأميركية الجمعة: "إذا لم يتم إخراج تركيا من السياق العام، فسيكون من الصعب للغاية التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات والعودة إلى طاولة المفاوضات في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

كما أضاف: "تعد تركيا الآن أكبر عقبة أمام عملية السلام. وإذا استمر كل هذا، فسيكون هناك منخرطون آخرون من المنطقة في الصراع وسيكون لدينا "سوريا" أخرى".

ووفق سركيسيان، "إذا لم يتم إيقاف تركيا، فسيؤدي ذلك إلى وضع غير مستقر للغاية في القوقاز، وستسيطر أنقرة على خطوط الأنابيب الدولية".

(ي ح)