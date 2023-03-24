الرئيس العراقي: تزايد نسبة الجفاف سببه نقص تدفق المياه العابرة للحدود

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى بمقر إقامته في نيويورك، المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) رولا دشتي، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، ومحافظ البصرة أسعد العيداني".

وأضاف إنه: "جرى خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك بين العراق والإسكوا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية تطويره بما يحقق الأهداف الموضوعة".

وتابع إن:" العراق يعاني من نقص تدفق المياه العابرة للحدود ما زاد في نسبة الجفاف والتصحر في البلاد وأنه يسعى للحصول على حصة كافية وعادلة من المياه، مشدداً على" ضرورة إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم هذه العملية في البلدان المتشاطئة".

من جانبها، أكدت رولا دشتي "دعم الإسكوا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق"، مشيرة إلى أن "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تعمل في العراق في المناطق التي تضررت؛ بسبب الجماعات الإرهابية وتركز نشاطها على بناء المؤسسات والتدريب وتنمية القدرات في إدارة الموارد الطبيعية".

(م ش)