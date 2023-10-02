الرئيس العراقي يؤكد رفض بلاده الخروقات التركية في جنوب كردستان

قال رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" إن على تركيا احترام سيادة العراق.

واعتبر رشيد أنه "من الضروري أن تراعي تركيا وضع العراق"، مؤكداً أن خروقاتها "تؤدي إلى قتل المدنيين".

وأكد أن "الخروقات التركية تتم في إقليم كردستان على مدار اليوم.. طائرات حربية ومسيّرات وقواعد عسكرية تركية في العراق.. وهذا ما لا نقبله".

وتابع: "نسعى للتوصل إلى الاتفاق مع تركيا لحل المشاكل كما حصل مع إيران".

هذا، وشدد رشيد على رفض بغداد "للخروقات اليومية في السليمانية وأربيل ودهوك ومناطق أخرى في إقليم كردستان من قبل تركيا".

وتشن دولة الاحتلال التركي الهجمات بشكل متكرر على جنوب كردستان والعراق، مستهدفة القرى والبلدات الحدودية مع تركيا، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة المدنيين القاطنين هناك.

(د ع)